Половине тюменцев не хватает зарплаты на основном месте работы

49% жителей Тюменской области ищут подработку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Почти половина жителей Тюменской области рассматривает возможность подработки в ближайшие три месяца. Такие данные URA.RU сообщили в пресс-службе рекрутингового портала HeadHunter.

«49% жителей Тюменской области рассматривают для себя поиск подработки помимо основной работы в течение ближайших трех месяцев. Еще 43% опрошенных пока не заинтересованы в поиске второй работы, а у 8% жителей Тюменской области подработка уже есть», — рассказали в компании.

По информации HeadHunter, чаще всего дополнительный заработок ищут работники искусства и сферы масс-медиа (64% опрошенных). Кроме того, в подработке нуждаются представители сфер «Рабочий персонал» (63%) и «Маркетинг, реклама, PR» (62%).

«Менее всего в дополнительных источниках дохода нуждаются респонденты из сфер „Информационные технологии“ (48% из них заявили, что не интересуются подработкой). А также: „Добыча сырья“ (45%) и „Высший менеджмент“ (43%)», — добавили в пресс-службе.

Ранее агентство писало, что Тюменская область занимает 18-е место в рейтинге регионов России по уровню социального благополучия. Это показатель рассчитывается как отношение средней заработной платы к стоимости потребительской корзины.