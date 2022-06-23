Андрей Яцкин (справа) пришел на общеобластной выпускной в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На общеобластном выпускном, который проходит 23 июня в Центральном парке культуры и отдыха, курганских 11-классников со сцены поздравили заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин и губернатор Курганской области Вадим Шумков. В напутственном слове Яцкин заявил выпускникам, что страна нуждается в молодых и креативных, передает корреспондент URA.RU.

«Курганской области, Кургану и России нужна новая созидательная сила, нужны выпускники. И я хотел вас напутствовать самыми замечательными и вдохновенными словами: жить, дерзать, трудиться, чтобы у вас все получалось, чтобы выбор жизненный состоялся. Не надо оглядываться на трудности, не надо опускать руки, не унывать. И благодаря этому все получится», — обратился к выпускникам Яцкин.

Шумков перед выступлением попросил поднять руки тех, кто окончил школу с тройками, а затем тех, кто хочет стать губернатором. «Те же самые люди», — пошутил он. Губернатор отметил, что общеобластной выпускной, который проходит в Кургане впервые, станет ежегодным. «Мне глава города сказала, что вам центральный парк культуры и отдыха отдали на разграбление на целых три часа. Просьба ничего не ломать», — добавил Шумков. После этого он вместе с Яцкиным поздравили выпускников-стобалльников по ЕГЭ.

Проведение общеобластного выпускного ранее анонсировал Шумков. Как сообщало URA.RU, в этот день для 11-классников выступят Зауральский симфонический оркестр и диджей Илья Фест (DJ First). Выпускников будут пускать в парк по специальным браслетам.

Также сообщалось, что в Курганскую область 23 июня с рабочим визитом прибыл первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин. В планах у него посещение заводов и соцобъектов. В частности, он посетил Центр имени академика Илизарова.

Андрей Яцкин обратился с напутствием к курганским выпускникам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вадим Шумков (слева) и Андрей Яцкин (справа) лично поздравили курганских стобалльников по ЕГЭ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вадим Шумков с удовольствием фотографировался с выпускниками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Праздничное мероприятие также посетила глава Кургана Елена Ситникова (вторая справа) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Поздравить курганских выпускников пришел сенатор Александр Высокинский (справа), экс-глава Екатеринбурга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вадим Шумков пообещал, что теперь такой праздник станет в Кургане ежегодным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сенаторы от Курганской области Елена Перминова и Сергей Муратов (справа) тоже присутствуют на празднике Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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