Следственный комитет проводит проверку по факту смерти жителя Тобольске Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В овраге рощи Журавского города Тобольска, недалеко от городского кладбища, найден труп мужчины. Об этом местные жители сообщили в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте». Информацию подтвердили в региональном управлении СК по Тюменской области.

«В овраге рощи Журавского найден труп мужчины. Тело лежит в воде. На месте работают спецслужбы», — сообщил анонимный пользователь в своей публикации.

В региональном управлении СК по Тюменской области агентству подтвердили данную информацию. «На месте происшествия работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили там в разговоре с URA.RU.

Труп мужчины был найден недалеко от городского кладбища Паблик «Типичный Тобольск», соцсеть «ВКонтакте»