23 июня 2022

В Тобольске рядом с кладбищем найден труп человека. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Поисковые работы на месте обнаружения тела Насти Муравьевой. Тюмень, следственный комитет, ск, следственная группа
Следственный комитет проводит проверку по факту смерти жителя Тобольске Фото:

В овраге рощи Журавского города Тобольска, недалеко от городского кладбища, найден труп мужчины. Об этом местные жители сообщили в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте». Информацию подтвердили в региональном управлении СК по Тюменской области.

«В овраге рощи Журавского найден труп мужчины. Тело лежит в воде. На месте работают спецслужбы», — сообщил анонимный пользователь в своей публикации.

В региональном управлении СК по Тюменской области агентству подтвердили данную информацию. «На месте происшествия работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили там в разговоре с URA.RU.

Труп мужчины был найден недалеко от городского кладбища

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В овраге рощи Журавского города Тобольска, недалеко от городского кладбища, найден труп мужчины. Об этом местные жители сообщили в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте». Информацию подтвердили в региональном управлении СК по Тюменской области. «В овраге рощи Журавского найден труп мужчины. Тело лежит в воде. На месте работают спецслужбы», — сообщил анонимный пользователь в своей публикации. В региональном управлении СК по Тюменской области агентству подтвердили данную информацию. «На месте происшествия работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили там в разговоре с URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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