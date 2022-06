Где послушать любимые песни в «Ночь музыки»

URA.RU подготовило подборку площадок по жанрам, чтобы вы не потерялись

В пятницу, 24 июня, в Екатеринбурге в восьмой раз пройдет международный музыкальный фестиваль Ural Music Night. По всему городу будет организовано 100 сцен и выступление 3000 музыкантов. URA.RU подготовило для вас подборку по разным направлениям, чтобы вы могли выбрать то, что вам по душе, и провести ночь со своей любимой музыкой. Поп Плотинка с 18.00 до 1.30 Лучшая сцена с поп-исполнителями расположится на «Капсуле времени». Музыкальная программа начнется с артистки SayTanya в 18.20. Затем каждые 20 минут на сцену будут выходить такие поп-исполнители, как группа «Собор», Electroheel, Vanil’noe Nebo, MIRELIA, «слеза», natta, «Психо-Салатико», «Лус Киндер», ALEXEY TAVLEEV, Zavazalsky, ODA MAE, гюнтер, КАТЯ РИКЕДА, ZAVARI, elcapitan и Юхим. Завершится поп-вечер выступлением певицы МакSим в 00.15. Фудмаркет ESTORY (ТРЦ «Гринвич») c 18.00 до 00.00 Фудмаркет станет площадкой, где выступят артисты разных форматов: от диджеев до популярных поп-исполнителей. Концертная программа начнется с выступления DJ Sonik-D в 18.30, следом в 19.20 на сцену выйдет певица О! Марго, в 20.50 свой сет сыграет DJ SL, в 21.20 его выступление подхватит артистка Дааби. Завершит музыкальный вечер в ТРЦ «Гринвич» участник проекта Mackeeperz Артем Григорьев. Главные хэдлайнеры площадки выступят ближе к вечеру — группа Uma2rman в 20.00. Экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина выйдет в 22.30. Октябрьская площадь с 19.00 до 3.00 На площадке пройдет конференция, профессиональная ярмарка и шоукейс-фестиваль New Open Showcase Festival, где выступят молодые музыкальные коллективы. Также в 2.00 споет группа «Браво», а завершится «Ночь музыки» в 2.55 песней «Ночь пройдет, наступит утро ясное…», которую исполнит «Браво» вместе с камерным оркестром B-A-C-H. Дворец молодежи с 18.00 до 1.00 Поп-площадка от фестиваля «Гиккон» представит как начинающих, так и известных артистов. Музыкальный вечер начнется в 18.00 с молодых исполнителей — на сцену выйдут московская инди-поп группа «Собачий Lie», поп-панк группа sonyaprosti, молодая артистка POLINA CHILI, певец с британским звучанием Alpin, группа pinkglasses, музыканты ВЕСНУШКА, АОКА и мастер музыкальных перевоплощений Парнишка. Также на площадке свои песни исполнят участники шоу «Песни» на ТНТ Миша Хорев, den sobolev, Кристина Кошелева. Хэдлайнерами станут Максим Свобода, ФРАНКЛИ и Zoloto. Они выступят в 23.20, 00.20 и в 00.40 соответственно. Инди-поп Площадь у офиса «Мотив» на Вайнера с 18.00 до 23.00 Инди-рок и инди-поп музыканты из Екатеринбурга исполнят свои песни в самом центре города с 18.00. На этой площадке вы сможете услышать выступления артиста Гринберг, похожего по стилю на группы 5`nizza и «АукцЫон», софт-рок-группы «5Вечеров», артистов ЯРЧЕ, Wet Carpet, Take me from music, ротврот и IDFDA. Дворец игровых видов спорта «Уралочка» с 18.30 до 1.00 Площадку ДИВС захватит независимый музыкальный лейбл Yummy Music, который познакомит екатеринбуржцев с современной татарской музыкой разных жанров: от чувственного инди-соул до рэпа. В программе значатся такие исполнители, как Arkey June, Feal, uraan, Marat Taturas, Malsi Music, Ilgiz, Shanu, qaynar, URTIC, juna, ОММАЖ, GAUGA и УСАЛ. Дворец культуры железнодорожников с 18.00 до 00.00 В ДК железнодорожников разместятся две сцены — от издания «Афиша DAILY» и журнала «Мастера Сибири». В первом случае на площадке можно будет насладиться прогулочным инди-попом «Залива», карнавальной музыкой Парнишки и убаюкивающими песнями группы «Свидание». На второй площадке будут представлены произведения меланхоличного инди-попа и психоделический поп-рок. Ведущими артистами станут «Соль морей», «Фея нервных окончаний», SOYKA, «ЛИЦАХРИЗАНТЕМ», magic tape и немой. Рок Главпочтамт с 18.00 до 1.30 Насладиться хитами участников фестиваля «Старый Новый рок» разных лет можно будет в центре Екатеринбурга. На сцене выступят такие молодые коллективы, как Ромашка, «внимание», «Карантикулы Caranticles», INTERWALL, «ЧЕТЫРЕ СЫРА», «ВАТЕРФОЛС», Mika Vino, SHOO, Лилу, Миша Лузин, «Ошибся Номером», «НАМБАТУ», «ХПБ», «Сезон Doждей». Хэдлайнерами площадки станут группа Курара и Найк Борзов, они выступят в 23.15 и 00.25 соответственно. Губернский яхт-клуб «Коматек» с 18.30 до 23.00 Яхт-клуб впервые станет музыкальной площадкой в рамках фестиваля «Ночь музыки». Одновременно с выступлениями артистов состоится этап всероссийской регаты. Музыкальными гостями в этот день станут артисты Франкарди, Оля Ч., OOVO, «Старый Приятель», «Запрещенные барабанщики» и «Приморский парк». Хип-Хоп Екатеринбургский цирк с 18.30 до 1.00 Главной хип-хоп сценой фестиваля Ural Music Night станет площадка возле екатеринбургского цирка. Здесь пройдут не только выступления рэп-исполнителей, но и танцевальные баттлы — они состоятся с 19.00 до 21.00. Начиная с 18.20, на сцену поднимутся артисты ЧИСТОSOUND, хип-хоп команда «Белая Кость» (Айсберг), Дааби, Костя Карп, Asya Kochueva, VOROTILA, РОЗАТОВ, Багз & Майк, El Mashe, ERKOFF, БРАЗИС, Старый Кадиллак. Главными звездами сцены будут группы ЛАУД — выступят в 20.50, и Ак-47 — знаменитые хиты прозвучат в 00.00. Классика Синара Центр с 19.00 до 22.30 Оркестры и хоры сосредоточатся в этом году на территории Синара Центр. Слушатели смогут насладиться не только классическими произведениями, но и познакомиться с ее современными тенденциями. С 19.00 на сцену выйдут хор Доместик им. В.А. Копанева, известный камерный оркестр B-A-C-H, дуэт Aranjuez и «Другой оркестр». Урал Опера Балет с 23.00 до 00.30 В шестой раз артисты театра оперы и балета Екатеринбурга исполнять программу «Арии с балкона». Исполнители представят публике музыкальные шедевры с XVII по XXI века. Солисты выйдут на сцену в 23.00. Музей истории Екатеринбурга с 19.00 до 23.00 Главный музей города покажет, как звучат хоры, исполняющие произведения на итальянском, французском, ирландском, казахском и русском языках. На площадке выступят NonSugar, хор RECПУБЛИКА АУК УР (Республиканский дом народного творчества), камерный хор «Рондо», классик-хор «Аврора» и хор любителей пения города Екатеринбурга. Джаз Джаз-клуб Everjazz с 19.00 до 00.00 По традиции самый популярный джаз-клуб города познакомит екатеринбуржцев с молодыми перспективными джазовыми музыкантами. Музыкальный вечер начнется в 19.00 и продолжится до полуночи. На площадке можно будет услышать таких музыкантов, как Hod la zba, Settlers, секстет Юрия Пушкарева, Марию Рябочкину, квартет Арсения Владимирова и Диану Хатамову. Городской дом музыки с 18.00 до 22.00 На площадке можно будет насладиться саксофоном и познакомиться с широтой его разнообразного звучания — от классики до электроники. Среди заявленных коллективов в программе числятся «По квартет» совместно с Калмыковой Эльвиной, Савкиной Василисой, iSaxBand, HitSax, Sax_Cello, «ВИА DiVa», Владимир Анисимов, дуэт «Этерия» и Андрей Майоров и Nim_b. Сквер за Екатеринбургским театром оперы и балета с 18.30 до 00.00 В сквере за оперным театром разместится джазовая площадка. Слушатели смогут услышать фанк, соул и регги, а главным хедлайнером станет группа «Запрещенные барабанщики». Фолк Дом офицеров Центрального военного округа с 19.00 до 23.00 Хор «Уральские просторы» станицы «Богдановическая», Наталья Скороходова, казачий ансамбль «Отрада», творческий коллектив «Офицерское трио», фольклорный ансамбль «Перезвон» и многие другие коллективы порадуют горожан народными песнями. Также в программе уральские традиционные, молодежные игры, танцы и кадрили. Ресторан «Большой грузинский» с 20.30 до 22.30 На набережной возле заведения выступят музыканты грузинского ансамбля «Генацвале» Пааты Абжандадзе. Также для гостей ресторана повара приготовят баранину, саперави-глинтвейн и ароматный чай на горных травах. Уральский центр развития дизайна с 15.00 до 1.30 Площадка станет базой «Фолк-карнавала», где все желающие смогут посмотреть фильмы на исторические темы, почитать фольклорные книги и послушать соответствующую музыку. Из артистов на сцене выступят Neveo, «Карт Аяк», «Форт РосЪ», Эдда, «Сны Саламандры», MOONLOOM, Drinking Pumpkins, Aeterna, Cantadora, Alkonost, Broken DroneZ, а также «УКРАЛИ КЛЕВЕР!» и Gilead. Диско Улица Вайнера с 18.00 до 23.00 Пешеходная улица Вайнера на одну ночь превратится в огромный танцпол под открытым небом, где выступят группы MODENESS, Kapusha, артист Alexandr Kudinov с лирической поп-музыкой и элементами r&b, а синти-поп исполнит дуэт theabc. Эпоху 80-х с оглядкой на современные форматы возродит коллектив Soul Divers и авторский англоязычный музыкальный проект Digitalo с музыкой в стиле Italo Disco. Хэдлайнерами площадки станут легендарный вокально-инструментальный ансамбль «Песняры» и одна из солисток группы «Мираж» Татьяна Овсиенко. Первыми выступят «Песняры» в 19.05, следом певица — в 22.15. Электроника Екатеринбург Арена с 17.00 до 23.00 Самой мобильной площадкой станет стадион Екатеринбурга, на котором пройдут соревнования по автомобильному звук AUTOSOUND. Здесь будут представлены автомобили с различной мощностью и громкостью аудиосистем. Начиная с 18.00 на стадионе можно будет услышать, как звучит ВАЗ 2111, Toyota Camry, Mazda Capella и Jaguar S-Type. Площадь у памятника Малышева с 17.00 до 1.00 До поздней ночи возле памятника будет звучать отборный D’n'B. Создавать атмосферу будут такие представители андеграунда, как Suzuya Juzou, Fungoast, R-Jett, Rust, Neocube, The Left-Handed, Focusfire, KLS, Moff, Nirvana x Noise и Lynh. Библиотечный центр «Екатеринбург» с 19.00 до 22.30 В течение трех часов исполнители будут играть электронику среди книжных полок. Свои хиты исполнит артист Мирный Город, с ритмично-экспериментальными сетами познакомит Harts Sogney, а VIOLET NINJA покажет, как можно миксовать шаманскую эстетику и философию в музыкальных композициях. Также на площадке можно будет угоститься напитками от пивоварни JAWS и обменяться книгами и пластинками. Гостиница «Исеть» с 22.00 до 23.00 Площадка вернулась спустя три года и готова подарить екатеринбуржцам лучшие диджейские сеты и танцевальный аудиовизуальный перфоманс «Электронная Конституция» на фасаде гостиницы. Горожане смогут послушать ранний расцвет электронной музыки 80-90-е — ее представить DJ Sonik-D, в клубные 2000-е окунет Сергей Leman, а 2020-й электронный футуризм покажет 4Mal. DJ Фотографический музей «Дом Метенкова» с 14.00 до 2.00 Музей превратится не только в музыкальную площадку, но и в место активностей. В 14.00 пройдет встреча «КТО ПИЛИТ?» в 16.00 состоится благомаркет, а также будет установлен фудкорт выездного проекта «ОГУРЧИК» от кафе осознанного питания «Мы Есть», маркет одежды, лекторий и фотозона, а в 18.00 пройдет своп по растениям. Музыкальная программа начнется в 20.00 и завершится в два часа ночи. На площадке выступят Dj Паша Бронкс, Dj Wide, Dj Fantastic Fresh и Dj D-Nis DSA. ГЦСИ (Уральский филиал государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина) с 16.00 до 1.30 На площадке ГЦСИ музыкальная программа начнется с 16.00. В ней будет много качественной музыки от коллекционеров винила, селекторов и диджеев, а также специальный гость из Самары. Ural Massif, Dj Proton, Wire Fish и ElectroGorilla