Любой курганец может примерить на себя роль Шерлока Холмса

Каждый прогуливающийся по аллеям Горсада Кургана во время обеда 30 июня с часу дня и до трех может ненадолго почувствовать себя известным сыщиком из рассказов Артура Конан Дойла. Сообщение опубликовали в СМИ.
«Узнаем Шерлока Холмса» и «Элементарно, Ватсон!» — интерактивные квизы с такими названиями ожидают горожан, которые решатся проверить свои эрудицию, сообразительность и смекалку», — написано на сайте Zauralonline. Для детей и взрослых приготовлены логические задачки. Организаторы утверждают, что «решить их не так-то просто».
Проверить свою память и внимательность можно будет при помощи специальных упражнений с предметами, которые необходимо запомнить и перечислить по истечении 30 секунд, не пропустив ни одного. Всем любителям загадочного предложат зашифровать свои письменные послания методом «пляшущих человечков». Самых эрудированных сыщиков ждут сладкие призы.
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Каждый прогуливающийся по аллеям Горсада Кургана во время обеда 30 июня с часу дня и до трех может ненадолго почувствовать себя известным сыщиком из рассказов Артура Конан Дойла. Сообщение опубликовали в СМИ. «Узнаем Шерлока Холмса» и «Элементарно, Ватсон!» — интерактивные квизы с такими названиями ожидают горожан, которые решатся проверить свои эрудицию, сообразительность и смекалку», — написано на сайте Zauralonline. Для детей и взрослых приготовлены логические задачки. Организаторы утверждают, что «решить их не так-то просто». Проверить свою память и внимательность можно будет при помощи специальных упражнений с предметами, которые необходимо запомнить и перечислить по истечении 30 секунд, не пропустив ни одного. Всем любителям загадочного предложат зашифровать свои письменные послания методом «пляшущих человечков». Самых эрудированных сыщиков ждут сладкие призы.