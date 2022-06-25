Бойцы ВСУ: командование бросило нас на убой. Видео

25 июня 2022 в 21:41 Размер текста - 17 +

Украинские военные массово сдаются российской стороне, потому что не хотят умирать под обстрелами своих же Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинское командование бросает своих солдат на произвол судьбы и не заботится об их жизнях. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал пленный военнослужащий 24 омбр ВСУ Ярослав Сакалош, который был мобилизован по решению Киевских властей. «Я сдался потому что со всех сторон начали палить. Я не военный, я повар. Я не знал, куда мне идти. Не знал, где русские, где украинцы, где кто. Очень хотелось пить. Мы шли сутки пешком, потому что наше командование нас просто бросили», — пояснил он в беседе с журналистом. Он отметил, что предварительных военно-полевых сборов бойцы не проходили, обращаться с оружием никто не учил. Сначала мужчина попал служить поваром, однако вскоре его вместе с бригадой перекинули на линию боевого соприкосновения, в район населенных пунктов Горское и Золотое. Сакалош пытался оспорить приказ, объясняя, что он — обычный гражданский человек и не умеет обращаться с оружием, но командование этот факт мало волновал. Еще один украинский солдат — Иван Романюк — поделился с агентством информацией, что у ВСУ отсутствует нормальное оружие, несмотря на то, что Киев регулярно получает его от своих западных партнеров. «Люди не хотели держать оборону. У нас даже оружия нормального не было, только автоматы. А по нам каждый день работала артиллерия. Мы не воевали, а просто пытались выжить», — добавил Романюк. Старший стрелок Роман Проць, которого обучали обращаться с оружием «уже в полях», объяснил, что не понимал приказов командования. На передовой он пробыл всего 45 дней «У нас был один приказ: не покидать позиции, иначе будет плохо, стоять до последнего. Но это было нереально, потому что прилетало и от своих, и от чужих», — рассказал он. Таким образом, когда войска ЛНР при поддержке российской армии захлопнули «крышку» котла, командование бросило своих подчиненных на убой. Украинским солдатам не оставалось иного выхода, кроме как добровольно сложить оружие. Сейчас они находятся в следственном изоляторе на территории Луганской Народной республики. Если в ходе следственных действий не будет выявлена их причастность к убийству мирного населения Донбасса, по завершению спецоперации их обменяют на российских и луганских военнослужащих. Представители Народной милиции ЛНР разрешили каждому военнопленному позвонить родным и сообщить, что они живы и здоровы. Россия начала вынужденную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины в конце февраля. Основная цель ВС РФ на этой территории — спасение мирных граждан от постоянных обстрелов украинской стороной, а также бережное отношение к пленным украинским военным, которые не представляют опасности для граждан и не совершали преступлений против жителей Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Украинское командование бросает своих солдат на произвол судьбы и не заботится об их жизнях. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал пленный военнослужащий 24 омбр ВСУ Ярослав Сакалош, который был мобилизован по решению Киевских властей. «Я сдался потому что со всех сторон начали палить. Я не военный, я повар. Я не знал, куда мне идти. Не знал, где русские, где украинцы, где кто. Очень хотелось пить. Мы шли сутки пешком, потому что наше командование нас просто бросили», — пояснил он в беседе с журналистом. Он отметил, что предварительных военно-полевых сборов бойцы не проходили, обращаться с оружием никто не учил. Сначала мужчина попал служить поваром, однако вскоре его вместе с бригадой перекинули на линию боевого соприкосновения, в район населенных пунктов Горское и Золотое. Сакалош пытался оспорить приказ, объясняя, что он — обычный гражданский человек и не умеет обращаться с оружием, но командование этот факт мало волновал. Еще один украинский солдат — Иван Романюк — поделился с агентством информацией, что у ВСУ отсутствует нормальное оружие, несмотря на то, что Киев регулярно получает его от своих западных партнеров. «Люди не хотели держать оборону. У нас даже оружия нормального не было, только автоматы. А по нам каждый день работала артиллерия. Мы не воевали, а просто пытались выжить», — добавил Романюк. Старший стрелок Роман Проць, которого обучали обращаться с оружием «уже в полях», объяснил, что не понимал приказов командования. На передовой он пробыл всего 45 дней «У нас был один приказ: не покидать позиции, иначе будет плохо, стоять до последнего. Но это было нереально, потому что прилетало и от своих, и от чужих», — рассказал он. Таким образом, когда войска ЛНР при поддержке российской армии захлопнули «крышку» котла, командование бросило своих подчиненных на убой. Украинским солдатам не оставалось иного выхода, кроме как добровольно сложить оружие. Сейчас они находятся в следственном изоляторе на территории Луганской Народной республики. Если в ходе следственных действий не будет выявлена их причастность к убийству мирного населения Донбасса, по завершению спецоперации их обменяют на российских и луганских военнослужащих. Представители Народной милиции ЛНР разрешили каждому военнопленному позвонить родным и сообщить, что они живы и здоровы. Россия начала вынужденную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины в конце февраля. Основная цель ВС РФ на этой территории — спасение мирных граждан от постоянных обстрелов украинской стороной, а также бережное отношение к пленным украинским военным, которые не представляют опасности для граждан и не совершали преступлений против жителей Донбасса.