Генсек ООН Гутерриш: удобрения из России невозможно заменить

27 июня 2022 в 03:40 Размер текста - 17 +

По словам Антониу Гутерриша, зерно и удобрения из РФ незаменимы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Необходимо решить проблему экспорта российских зерновых и удобрений, потому что без них невозможно обойтись. Об этом заявил генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш. «Были проведены интенсивные контакты как с украинцами, так и с русскими и турками, а с другой стороны, с США и Евросоюзом, чтобы облегчить безопасный и надежный экспорт украинских продуктов питания в Черном море, а также экспорт российских зерновых и удобрений, без которых не обойтись», — заявил Антониу Гутерриш, передает пресс-служба ООН. Он подчеркнул, что прилагаются огромные усилия для решения проблемы продовольственной безопасности, которая является «абсолютно драматичной». США ввели против России жесткие экономические санкции после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. После этого президент США Джо Байден заявил о кризисе в стране, однако обвинил в нем президента России Владимира Путина. В Кремле в ответ заявили, что причиной мирового продовольственного и энергетического кризиса стали антироссийские санкции. 6 июня Байден ввел на территории США чрезвычайное положение. В ООН началсь паника из-за антироссийских санкций. Депутат Госдумы РФ перечислил ресурсы России, от которых Запад не может отказаться. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Необходимо решить проблему экспорта российских зерновых и удобрений, потому что без них невозможно обойтись. Об этом заявил генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш. «Были проведены интенсивные контакты как с украинцами, так и с русскими и турками, а с другой стороны, с США и Евросоюзом, чтобы облегчить безопасный и надежный экспорт украинских продуктов питания в Черном море, а также экспорт российских зерновых и удобрений, без которых не обойтись», — заявил Антониу Гутерриш, передает пресс-служба ООН. Он подчеркнул, что прилагаются огромные усилия для решения проблемы продовольственной безопасности, которая является «абсолютно драматичной». США ввели против России жесткие экономические санкции после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. После этого президент США Джо Байден заявил о кризисе в стране, однако обвинил в нем президента России Владимира Путина. В Кремле в ответ заявили, что причиной мирового продовольственного и энергетического кризиса стали антироссийские санкции. 6 июня Байден ввел на территории США чрезвычайное положение. В ООН началсь паника из-за антироссийских санкций. Депутат Госдумы РФ перечислил ресурсы России, от которых Запад не может отказаться.