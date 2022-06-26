26 июня 2022

Генсек ООН Гутерриш: удобрения из России невозможно заменить

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Сельхоз
По словам Антониу Гутерриша, зерно и удобрения из РФ незаменимы Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Необходимо решить проблему экспорта российских зерновых и удобрений, потому что без них невозможно обойтись. Об этом заявил генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш.

«Были проведены интенсивные контакты как с украинцами, так и с русскими и турками, а с другой стороны, с США и Евросоюзом, чтобы облегчить безопасный и надежный экспорт украинских продуктов питания в Черном море, а также экспорт российских зерновых и удобрений, без которых не обойтись», — заявил Антониу Гутерриш, передает пресс-служба ООН. Он подчеркнул, что прилагаются огромные усилия для решения проблемы продовольственной безопасности, которая является «абсолютно драматичной».

США ввели против России жесткие экономические санкции после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. После этого президент США Джо Байден заявил о кризисе в стране, однако обвинил в нем президента России Владимира Путина. В Кремле в ответ заявили, что причиной мирового продовольственного и энергетического кризиса стали антироссийские санкции. 6 июня Байден ввел на территории США чрезвычайное положение. В ООН началсь паника из-за антироссийских санкций. Депутат Госдумы РФ перечислил ресурсы России, от которых Запад не может отказаться.

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Необходимо решить проблему экспорта российских зерновых и удобрений, потому что без них невозможно обойтись. Об этом заявил генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш. «Были проведены интенсивные контакты как с украинцами, так и с русскими и турками, а с другой стороны, с США и Евросоюзом, чтобы облегчить безопасный и надежный экспорт украинских продуктов питания в Черном море, а также экспорт российских зерновых и удобрений, без которых не обойтись», — заявил Антониу Гутерриш, передает пресс-служба ООН. Он подчеркнул, что прилагаются огромные усилия для решения проблемы продовольственной безопасности, которая является «абсолютно драматичной». США ввели против России жесткие экономические санкции после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. После этого президент США Джо Байден заявил о кризисе в стране, однако обвинил в нем президента России Владимира Путина. В Кремле в ответ заявили, что причиной мирового продовольственного и энергетического кризиса стали антироссийские санкции. 6 июня Байден ввел на территории США чрезвычайное положение. В ООН началсь паника из-за антироссийских санкций. Депутат Госдумы РФ перечислил ресурсы России, от которых Запад не может отказаться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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