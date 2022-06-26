26 июня 2022
25 июня 2022
24 июня 2022

В ЯНАО полиция начала проверку по факту падения мужчины из окна

© Служба новостей «URA.RU»
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Начало сноса Ховринской больницы в Москве, вид из окна, открытое окно, окно, ховринская больница
Мужчина выпал из окна второго этажа и выжил Фото:

Житель Ноябрьска (ЯНАО) выпал из окна второго этажа многоквартирного дома. Как сообщили URA.RU в пресс-службе окружного УМВД, по данному факту началась проверка.

«По данному факту проводится проверка. Выясняются все детали произошедшего», — сообщили агентству в пресс-службе.

В социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение, что в Ноябрьске в три часа ночи из окна жилого дома по улице Холмогорская, 13 выпал мужчина. В городской группе добавили, что он находится в реанимации в тяжелом состоянии. В департамент здравоохранения ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое из окна девятого этажа выпал мужчина. Погибшим оказался депутат Тюменской областной думы Михаил Пацевич.

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Житель Ноябрьска (ЯНАО) выпал из окна второго этажа многоквартирного дома. Как сообщили URA.RU в пресс-службе окружного УМВД, по данному факту началась проверка. «По данному факту проводится проверка. Выясняются все детали произошедшего», — сообщили агентству в пресс-службе. В социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение, что в Ноябрьске в три часа ночи из окна жилого дома по улице Холмогорская, 13 выпал мужчина. В городской группе добавили, что он находится в реанимации в тяжелом состоянии. В департамент здравоохранения ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое из окна девятого этажа выпал мужчина. Погибшим оказался депутат Тюменской областной думы Михаил Пацевич.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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