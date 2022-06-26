26 июня 2022
25 июня 2022

Жена Виталия Бережного создала петицию в защиту мужа. Его обвиняют в убийстве 8-летней тюменки

© Служба новостей «URA.RU»
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Виталий Бережной в Ленинском районном суде. Тюмень, бережной виталий
Виталий Бережной заявил, что из него выбили признание в убийстве девочки Фото:
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Жена Виталия Бережного, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 8-летней тюменки Насти Муравьевой, создала петицию в защиту мужа. Обращение Ирины Давыдовой размещено на портале Change.org.

В петиции Давыдова утверждает, что признание ее мужа было выбито под пытками. «В результате „благодаря“ сначала выбитому под пытками признанию в убийстве, а потом сфальсифицированной экспертизе, Виталий Бережной может быть осужден за преступление, которого не совершал. Аналогичный случай был в деле известного серийного убийцы Чикатило, которого пока поймали, успели расстрелять невиновного человека, который тоже „чистосердечно признался“ в совершении чужих преступлений», — пишет женщина.

В своем обращении к руководству силовых ведомств РФ Давыдова просит уволить глав управления СКР и УМВД по Тюменской области Александра Кублякова и Леонида Коломийца. По мнению жены Бережного, они «сфальсифицировали уголовное дело».

Бережной обвиняется по четырем статьям: за похищение, изнасилование, насильственные действия сексуального характера и убийство. Тело пропавшей летом 2021 года девочки было найдено в коробке, на берегу озера на Лесобазе. Подозреваемого вскоре задержали. Впоследствии он заявил, что признание из него выбили под пытками. Тюменское управление СКР провело проверку, но факт пыток не подтвердило. В настоящее время продолжается суд над Бережным.

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Жена Виталия Бережного, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 8-летней тюменки Насти Муравьевой, создала петицию в защиту мужа. Обращение Ирины Давыдовой размещено на портале Change.org. В петиции Давыдова утверждает, что признание ее мужа было выбито под пытками. «В результате „благодаря“ сначала выбитому под пытками признанию в убийстве, а потом сфальсифицированной экспертизе, Виталий Бережной может быть осужден за преступление, которого не совершал. Аналогичный случай был в деле известного серийного убийцы Чикатило, которого пока поймали, успели расстрелять невиновного человека, который тоже „чистосердечно признался“ в совершении чужих преступлений», — пишет женщина. В своем обращении к руководству силовых ведомств РФ Давыдова просит уволить глав управления СКР и УМВД по Тюменской области Александра Кублякова и Леонида Коломийца. По мнению жены Бережного, они «сфальсифицировали уголовное дело». Бережной обвиняется по четырем статьям: за похищение, изнасилование, насильственные действия сексуального характера и убийство. Тело пропавшей летом 2021 года девочки было найдено в коробке, на берегу озера на Лесобазе. Подозреваемого вскоре задержали. Впоследствии он заявил, что признание из него выбили под пытками. Тюменское управление СКР провело проверку, но факт пыток не подтвердило. В настоящее время продолжается суд над Бережным.
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