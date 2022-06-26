Тюменская область занялась ремонтом дорог в Донбассе

Тюменская область привезла спецтехнику для ремонта дорог в Краснодоне и Краснодонском районе (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тюменская область привезла технику для ремонта дорог в Луганской Народной Республике. В частности, капитально отремонтируют дороги в Краснодоне, Молодогвардейске и Суходольске. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодона и Краснодонского района.

«После ряда встреч со специалистами Тюменской области, в рамках которых обсуждался вопрос ремонта дорог, были определены участки дорог, объемы предстоящих работ и нужные для реализации намеченного ресурсы. Вчера вся необходимая техника приехала в Краснодон. Уже завтра начнутся дорожные работы. Эта колоссальная поддержка Российской Федерации. Спасибо за нее», — говорится в сообщении пресс-службы, которая приводит слова главы городской районной администрации Сергея Козенко.

«Речь идет о капитальном ремонте дорог по центру Краснодона, а также частично в городах Молодогвардейск и Суходольск», — добавили в пресс-службе. Кроме того, там отметили, что в Краснодон прибыла комбинированная дорожная машина, асфальтоукладчик, фреза, гудронатор, катки, КАМАЗы и другие машины. Всего 25 единиц специализированной техники.

Тюменская область взяла шефство над Краснодоном, такое решение было принято 26 мая депутатами областной думы. Губернатор Александр Моор посетил город Краснодон и Краснодонский район и подписал с главой горрайадминистрации Сергеем Козенко соглашение о сотрудничестве. Ранее URA.RU писало, что Тюменская область отправила лекарства в город ЛНР, а в честь Дня России подарила детскую площадку. Кроме того, тюменский регион займется ремонтом больниц в Донбассе.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, ее цель — защитить мирных жителей Донбасса. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что субъекты РФ могут брать шефство над регионами Донбасса.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам