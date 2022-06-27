В мэрию в ЯНАО не хотят идти работать чиновники

В мэрию Муравленко почти год не могут найти управленца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Должность начальника управления архитектуры и градостроительства в администрации Муравленко (ЯНАО) почти год остается вакантной. Как сообщили URA.RU в мэрии, конкурс на замещение должности проводился, но претендент отказался от поста руководителя.

«Должность руководителя управления архитектуры и градостроительства занимала Залевадная Наталья Сергеевна. Она покинула пост 09.08.21 и перешла в Пуровский район. Мы проводили мероприятие по формированию кадрового резерва на должность начальника управления. По результату в резерв было принято два претендента. Весной этого года одному из претендентов было предложено замещение вакантной должности, но он отказался», — сообщили агентству в администрации.

В мэрии также добавили, что место управленца было предложено только одному претенденту из двух. «Таким было решение главы города. Прокомментировать не можем», — отметили в ведомстве. Новый конкурс на замещение вакантной должности будет проводиться осенью. Пока обязанности руководителя управления архитектуры временно исполняет Эльвира Садыкова.

Наталья Залевадная перешла в администрацию Пуровского района на должность начальника департамента строительства. Ранее URA.RU сообщало, что Наталья Залевадная занимала пост руководителя отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности в администрации Ноябрьска. Она, и еще 20 сотрудников мэрии, были пойманы на коррупции.