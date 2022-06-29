ПФР Шадринска возглавил новый руководитель

Руководителем клиентской службы ПФР в Шадринске стала Елена Любичева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области пост руководителя клиентской службы Пенсионного фонда России в Шадринске и Шадринском округе заняла Елена Любичева. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России (ПФР) в ответ на редакционный запрос. Ранее с этой должности ушел экс-мэр Шадринска Виктор Ермишкин.

«Клиентскую службу в настоящее время возглавляет Елена Любичева. Ранее она занимала должность заместителя руководителя», — уточнили в пресс-службе ведомства. Там добавили, что Ермишкин уволился с должности руководителя структуры по собственному желанию.

Ранее URA.RU писало, что экс-глава Шадринска Виктор Ермишкин уволился с должности руководителя районной клиентской службы Пенсионного фонда. По его словам, это решение он принял из-за перехода на новую работу.

Весной 2021 года Ермишкин ушел в отставку по собственному желанию с поста главы Шадринска. Шадринском он руководил с 2019 года.