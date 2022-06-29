Курганцу, обманувшему МЧС на 56 млн, просят ужесточить наказание

Прокуратура просит назначить Вячеславу Филимонову дополнительное наказание в виде штрафа в 800 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Приговор руководителю «Курганского завода спецтехники» (КЗСТ) Вячеславу Филимонову, осужденному на пять лет колонии по делу о мошенничестве на 56 млн рублей при поставке роботов для МЧС, обжалован и стороной защиты, и стороной обвинения. При этом гособвинение просит ужесточить наказание, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

«Прокуратура обжаловала приговор Филимонову. Ввиду того, что суд не назначил дополнительное наказание в виде штрафа в 800 тысяч рублей, о котором просил гособвинитель», — пояснили в ведомстве.

По данным ГАС «Правосудие», помимо апелляционного представления от прокурора, приговор Филимонову обжаловали оба его адвоката. Они просят отменить приговор и оправдать подзащитного, рассказали URA.RU в Курганском городском суде. Адвокат Филимонова Анастасия Грибанова отказалась от комментариев.

Ранее URA.RU сообщало, что Курганский городской суд приговорил Филимонова к пяти годам колонии. Он также должен возместить ущерб — более 56 млн рублей. Суд пришел к выводу, что Филимонов совершил мошенничество в отношении МЧС России, поскольку путем обмана он «завладел бюджетными деньгами, представив продукцию ненадлежащего качества и умолчав о ее несоответствии техническому заданию». О задержании Филимонова URA.RU сообщало в марте 2020 года. Позже силовики задержали экс-главу ГУ МЧС по Курганской области Олега Рожкова. Один из эпизодов касался приемки от КЗСТ неисправных роботов для нужд МЧС. Сейчас Рожкова тоже судят.

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