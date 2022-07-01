В ЯНАО из горящего дома эвакуировали жильцов

В Губкинском эвакуировали жильцов деревянного многоквартирника (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Губкинском (ЯНАО) из-за пожара эвакуировали жильцов деревянного многоквартирного дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.

«В 08.08 в пожарную часть города Губкинский поступило сообщение о пожаре в жилом многоквартирном доме. Жильцы дома эвакуированы, погибших и пострадавших нет. В 08.27 открытое горение ликвидировано, в 08.38 пожар полностью потушен», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе.

Пожар произошел в деревянном двухэтажном доме по адресу: улица Солнечная, дом 15А. Площадь пожара составила 20 кв. метров. При тушении было задействовано 3 единицы спецтехники и 12 человек личного состава.

На месте пожара работают дознаватели МЧС. Они устанавливают причину пожара, сумму ущерба и проводят поиски виновного.

Ранее URA.RU рассказало о сгоревшем нежилом деревянном доме в Ноябрьске. С пожаром боролись 79 человек личного состава.