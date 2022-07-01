В ЯНАО из горящего дома эвакуировали жильцов

В Губкинском (ЯНАО) из-за пожара эвакуировали жильцов деревянного многоквартирного дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.
«В 08.08 в пожарную часть города Губкинский поступило сообщение о пожаре в жилом многоквартирном доме. Жильцы дома эвакуированы, погибших и пострадавших нет. В 08.27 открытое горение ликвидировано, в 08.38 пожар полностью потушен», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе.
Пожар произошел в деревянном двухэтажном доме по адресу: улица Солнечная, дом 15А. Площадь пожара составила 20 кв. метров. При тушении было задействовано 3 единицы спецтехники и 12 человек личного состава.
На месте пожара работают дознаватели МЧС. Они устанавливают причину пожара, сумму ущерба и проводят поиски виновного.
Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».
В Губкинском (ЯНАО) из-за пожара эвакуировали жильцов деревянного многоквартирного дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО. «В 08.08 в пожарную часть города Губкинский поступило сообщение о пожаре в жилом многоквартирном доме. Жильцы дома эвакуированы, погибших и пострадавших нет. В 08.27 открытое горение ликвидировано, в 08.38 пожар полностью потушен», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе. Пожар произошел в деревянном двухэтажном доме по адресу: улица Солнечная, дом 15А. Площадь пожара составила 20 кв. метров. При тушении было задействовано 3 единицы спецтехники и 12 человек личного состава. На месте пожара работают дознаватели МЧС. Они устанавливают причину пожара, сумму ущерба и проводят поиски виновного. Ранее URA.RU рассказало о сгоревшем нежилом деревянном доме в Ноябрьске. С пожаром боролись 79 человек личного состава.