01 июля 2022
30 июня 2022

В ЯНАО из горящего дома эвакуировали жильцов

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, деревянный дом, пожар, огонь, тушение пожара
В Губкинском эвакуировали жильцов деревянного многоквартирника (фото из архива) Фото:

В Губкинском (ЯНАО) из-за пожара эвакуировали жильцов деревянного многоквартирного дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.

«В 08.08 в пожарную часть города Губкинский поступило сообщение о пожаре в жилом многоквартирном доме. Жильцы дома эвакуированы, погибших и пострадавших нет. В 08.27 открытое горение ликвидировано, в 08.38 пожар полностью потушен», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе.

Пожар произошел в деревянном двухэтажном доме по адресу: улица Солнечная, дом 15А. Площадь пожара составила 20 кв. метров. При тушении было задействовано 3 единицы спецтехники и 12 человек личного состава.

На месте пожара работают дознаватели МЧС. Они устанавливают причину пожара, сумму ущерба и проводят поиски виновного.

Ранее URA.RU рассказало о сгоревшем нежилом деревянном доме в Ноябрьске. С пожаром боролись 79 человек личного состава.

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В Губкинском (ЯНАО) из-за пожара эвакуировали жильцов деревянного многоквартирного дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО. «В 08.08 в пожарную часть города Губкинский поступило сообщение о пожаре в жилом многоквартирном доме. Жильцы дома эвакуированы, погибших и пострадавших нет. В 08.27 открытое горение ликвидировано, в 08.38 пожар полностью потушен», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе. Пожар произошел в деревянном двухэтажном доме по адресу: улица Солнечная, дом 15А. Площадь пожара составила 20 кв. метров. При тушении было задействовано 3 единицы спецтехники и 12 человек личного состава. На месте пожара работают дознаватели МЧС. Они устанавливают причину пожара, сумму ущерба и проводят поиски виновного. Ранее URA.RU рассказало о сгоревшем нежилом деревянном доме в Ноябрьске. С пожаром боролись 79 человек личного состава.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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