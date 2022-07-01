Сабантуй — один из самых любимых праздников татар и башкир Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская область вновь (после перерыва из-за пандемии) принимает гостей, приехавших на праздник в честь окончания весенних полевых работ. Жители региона вместе с друзьями из Татарстана и Башкортостана в Сафакулево отмечают Сабантуй.

«На самом деле он [Сабантуй] давно приобрел более широкое звучание и стал еще одним символом единства семьи народов России, мира, добра, дружбы и уважения к традициям. Всем гостям праздника — хорошего настроения, нашим аграриям — богатого урожая», — написал губернатор области Вадим Шумков в своем telegram-канале.

С утра начали работу национальные подворья, где представлены быт народов и изделия местных умельцев. Позже начались традиционные спортивные мероприятия: борьба на поясах корэш, состязания по армспорту, и первенство гиревиков. Здесь же работают детские игровые площадки, а также многое другое.

Выступление народных артистов — один из главных атрибутов праздника Фото: telegram «силаVправде (V. Шумков)»

Сабантуй объединяет людей всех поколений Фото: telegram «силаVправде (V. Шумков)»

Гостей праздника угощают выпечкой Фото: telegram «силаVправде (V. Шумков)»

Народная кухня: шашлык из баранины, самая разнообразная выпечка и знаменитый чак-чак с горячим чаем Фото: telegram «силаVправде (V. Шумков)»

Желающие могут поближе познакомиться с бытом дружественных народов Фото: telegram «силаVправде (V. Шумков)»

О масштабах праздника говорить пока рано, точные цифры будут предоставлены позже Фото: telegram «силаVправде (V. Шумков)»

О том, что в прошлом году на территории в двух районах отменили празднование Сабантуя, URA.RU сообщало ранее. Решение об отмене мероприятия принял оперштаб по борьбе с коронавирусом в Курганской области в июне.