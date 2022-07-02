02 июля 2022
01 июля 2022

Тюменцам приходят письма о сборе денег на помощь военным в СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцам приходят странные письма о сборе денег на помощь российским военным Фото:

В Тюмени местным жителям приходят письма о сборе денежных средств на нужды российским военным, участвующим в спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщили в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Пользователи предположили, что подобные письма присылают мошенники.

«Мой отец работает в ЧОП „Охрана-Югра“, поделился со мной, спросил совет, а я решила написать в группу и услышать мнение и получить ответы, может тоже кто-то сталкивался. Пришло письмо на рабочую почту, от руководства, добровольный сбор на тепловизор, помощь нашим солдатам от 300 до 500 рублей. Картинку прислали в письме и ведомость, все. Официального письма не было, никаких номеров счета БИК и так далее, просто кидаем деньги на карту нашему специалисту», — рассказала тюменка в соцсетях.

В комментариях к посту пользователи предположили, что подобным могут заниматься мошенники. «Сейчас и мошенники рассылают, так что внимание меньше обращайте», — написал Олег Завьялов. «Я помню в мою организацию приходило письмо на сбор денег из-за ковида. Это были мошенники. Письмо же должно быть не просто с банковскими реквизитами, а еще и указанием организации, которая собирает деньги», — прокомментировала пользовательница Ника.

Агентство URA.RU связалось с ЧОП «РН-Охрана-Югра». В предприятии попросили перезвонить им позже.

О начале спецоперации РФ на Украине 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, ее цель — демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения Донбасса.

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В Тюмени местным жителям приходят письма о сборе денежных средств на нужды российским военным, участвующим в спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщили в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Пользователи предположили, что подобные письма присылают мошенники. «Мой отец работает в ЧОП „Охрана-Югра“, поделился со мной, спросил совет, а я решила написать в группу и услышать мнение и получить ответы, может тоже кто-то сталкивался. Пришло письмо на рабочую почту, от руководства, добровольный сбор на тепловизор, помощь нашим солдатам от 300 до 500 рублей. Картинку прислали в письме и ведомость, все. Официального письма не было, никаких номеров счета БИК и так далее, просто кидаем деньги на карту нашему специалисту», — рассказала тюменка в соцсетях. В комментариях к посту пользователи предположили, что подобным могут заниматься мошенники. «Сейчас и мошенники рассылают, так что внимание меньше обращайте», — написал Олег Завьялов. «Я помню в мою организацию приходило письмо на сбор денег из-за ковида. Это были мошенники. Письмо же должно быть не просто с банковскими реквизитами, а еще и указанием организации, которая собирает деньги», — прокомментировала пользовательница Ника. Агентство URA.RU связалось с ЧОП «РН-Охрана-Югра». В предприятии попросили перезвонить им позже. О начале спецоперации РФ на Украине 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, ее цель — демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения Донбасса.
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