Якубович раскрыл размер своей пенсии

03 июля 2022 в 20:47 Размер текста - 17 +

Леонид Якубович получает пенсию в размере 23 тысячи рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович рассказал о размере пенсии, которую он получает. При этом он ее не тратит, а откладывает в кубышку — сосуд для хранения денег. «Я пенсию ни на что пока не трачу. Мне ее перечисляют на счет. У меня она 23 тысячи. Но я работаю», — рассказал шоумен в беседе с сайтом Teleprogramma.pro. Ранее в эфире капитал-шоу «Поле Чудес» на «Первом канале» завалили подарками семью, которая приехала в Россию из Донецка. Подарки были куплены партией «Единая Россия». Также в Госдуме пояснили о нюансах получения выплат от государства. Об этом рассказало Nation News. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович рассказал о размере пенсии, которую он получает. При этом он ее не тратит, а откладывает в кубышку — сосуд для хранения денег. «Я пенсию ни на что пока не трачу. Мне ее перечисляют на счет. У меня она 23 тысячи. Но я работаю», — рассказал шоумен в беседе с сайтом Teleprogramma.pro. Ранее в эфире капитал-шоу «Поле Чудес» на «Первом канале» завалили подарками семью, которая приехала в Россию из Донецка. Подарки были куплены партией «Единая Россия». Также в Госдуме пояснили о нюансах получения выплат от государства. Об этом рассказало Nation News.