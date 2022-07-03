Якубович раскрыл размер своей пенсии

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Леонид Якубович получает пенсию в размере 23 тысячи рублей Фото:

Ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович рассказал о размере пенсии, которую он получает. При этом он ее не тратит, а откладывает в кубышку — сосуд для хранения денег.

«Я пенсию ни на что пока не трачу. Мне ее перечисляют на счет. У меня она 23 тысячи. Но я работаю», — рассказал шоумен в беседе с сайтом Teleprogramma.pro.

Ранее в эфире капитал-шоу «Поле Чудес» на «Первом канале» завалили подарками семью, которая приехала в Россию из Донецка. Подарки были куплены партией «Единая Россия». Также в Госдуме пояснили о нюансах получения выплат от государства. Об этом рассказало Nation News.

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Ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович рассказал о размере пенсии, которую он получает. При этом он ее не тратит, а откладывает в кубышку — сосуд для хранения денег. «Я пенсию ни на что пока не трачу. Мне ее перечисляют на счет. У меня она 23 тысячи. Но я работаю», — рассказал шоумен в беседе с сайтом Teleprogramma.pro. Ранее в эфире капитал-шоу «Поле Чудес» на «Первом канале» завалили подарками семью, которая приехала в Россию из Донецка. Подарки были куплены партией «Единая Россия». Также в Госдуме пояснили о нюансах получения выплат от государства. Об этом рассказало Nation News.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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