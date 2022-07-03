Тюменцы высмеяли обращение администрации областного кожно-венерологического диспансера Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменцы высмеяли обращение администрации областного кожно-венерологического диспансера к пациентам. Пост с фотографией объявления был опубликован в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Их попросили не оплачивать медицинские услуги мимо кассы.

«Это что вообще такое? Самим не стыдно признаваться? Если есть такое объявление, значит зафиксированы факты помимо кассы? Неужели вы эти нюансы не могли обсосать внутри своего учреждения? Или вы так не доверяете своим докторам? Ну такого я еще не видел конечно. Давно так не орал», — написал анонимный автор поста.

В комментариях тюменцы предположили, что клиенты могли оплачивать медицинские услуги сразу доктору по разным причинам. «Бывает, что пациенты торгуются и пытаются вот так подставить врача или по своему разумению, считают, что врача так отблагодарят. Есть же и те, кто не хочет давать огласке факт обращения и поставленных диагнозов», — написал Сергей Семешко. «Так это во многих медучреждениях висит. И дело не в том, что своим работникам не доверяют, а в том, что есть те, кто не хочет свои болячки официально светить, предлагая оплатить по-тихому», — прокомментировала Оля Чернова.

URA.RU направило письменный запрос в Тюменский областной кожно-венерологический диспансер. Ответ на него ожидается.

Фото: обращение к пациентам Тюменского областного кожно-венерологического диспансера Фото: группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте»