03 июля 2022
02 июля 2022

В ЯНАО полиция проверяет сообщение о нападении мужчины с топором

© Служба новостей «URA.RU»
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Этап конкурса «Славим человека труда!» в номинации «Мастера народных промыслов».Тюмень , топор
В Ноябрьске злоумышленник с топором напал местного жителя Фото:

Полиция проводит проверку по факту нападения на пенсионера из Ноябрьска (ЯНАО). В выходные на жителя напал незнакомец с топором.

«Факт зарегистрирован. Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Как сообщают местные жители в группе «Происшествия Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте», 3 июля на пенсионера было совершено нападение. Злоумышленник ранил топором 69-летнего горожанина, которое после нападения доставили в травмпункт.

Получить оперативный комментарий в Ноябрьской городской больнице не удалось. Там на звонки корреспондента никто не ответил.

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Полиция проводит проверку по факту нападения на пенсионера из Ноябрьска (ЯНАО). В выходные на жителя напал незнакомец с топором. «Факт зарегистрирован. Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Как сообщают местные жители в группе «Происшествия Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте», 3 июля на пенсионера было совершено нападение. Злоумышленник ранил топором 69-летнего горожанина, которое после нападения доставили в травмпункт. Получить оперативный комментарий в Ноябрьской городской больнице не удалось. Там на звонки корреспондента никто не ответил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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