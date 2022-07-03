В ЯНАО полиция проверяет сообщение о нападении мужчины с топором

В Ноябрьске злоумышленник с топором напал местного жителя Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Полиция проводит проверку по факту нападения на пенсионера из Ноябрьска (ЯНАО). В выходные на жителя напал незнакомец с топором.

«Факт зарегистрирован. Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Как сообщают местные жители в группе «Происшествия Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте», 3 июля на пенсионера было совершено нападение. Злоумышленник ранил топором 69-летнего горожанина, которое после нападения доставили в травмпункт.

Получить оперативный комментарий в Ноябрьской городской больнице не удалось. Там на звонки корреспондента никто не ответил.