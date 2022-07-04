Шахрин снял на видео заросли земляники в Курганской области

Рок-музыкант Владимир Шахрин снял на видео земляничное поле в Курганской области Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Лидер рок-группы «Чайф» Владимир Шахрин во время съемок документального фильма в Куртамыше Курганской области успел оценить местную землянику. Видео с куртамышских полей музыкант выложил на YouTube-канале «ЧАЙФ».

«Съемочная группа на земляничных полях. Тут ее целые заросли! Вот сплошь она по всему полю идет <…> А вперемешку с ягодами растет чабрец, запах стоит на все поле! Этого чабреца тут — умотаться», — говорит Шахрин в видео на третьей минуте (03:29).

Сейчас съемки фильма-альманаха «Чтобы стоять, нам нужно держаться корней» об истории рода Шахриных проходят в куртамышском краеведческом музее, который раньше принадлежал предкам музыканта. По словам исполнителя, музей попал в федеральную программу, поэтому в 2023 году в нем проведут капитальный ремонт, в том числе восстановят старинный лестничный пролет на третий этаже.

Ранее URA.RU сообщало, что фильм про дом Шахриных снимает российский режиссер Андрей Богатырев. Он известен по съемкам нашумевшего военного фильма «Красный призрак», а также сериалов «Вампиры средней полосы», «ЧУМА!» и 2 сезон «СашаТаня».