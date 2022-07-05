В Тюмени на улице Широтной неизвестные пытались угнать машину Фото: depositphotos.com

В Тюмени в ночь с 4 на 5 июля на улице Широтной неизвестные пытались угнать машину. По словам девушки, злоумышленники вырвали панель и провода в автомобиле. Об этом сообщила местная жительница в социальных сетях. Она попросила тюменцев быть бдительными.

«В ночь с 04.07.22 на 05.07.22 на улице Широтной данные организмы пытались угнать машину. Вырвали всю панель, выдернули провода. Будьте бдительны», — выложила пост Анна Г. в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», прикрепив снимки с камер видеонаблюдения.

Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.

Ранне URA.RU писало о другом случае. Нетрезвый житель Тюмени за несколько часов угнал два автомобиля. По словам задержанного, он увидел заведенную «Газель», сел в машину и уехал. А до этого пытался угнать ВАЗ-2107, но в нем кончился бензин.