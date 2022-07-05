Курганцы поделились названием сорта крупной садовой земляники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Семья Плотниковых из Кетовского округа Курганской области выращивает на огороде садовую землянику голландского сорта, который приносит крупные ягоды. Об этом рассказали сами садоводы.

«Уже четвертый год мы выращиваем садовую землянику голландской селекции. Этот сорт называется лималексия, для нее характерны крупные большие ягоды», — рассказала представительница семейства Плотниковых в разговоре с корреспондентом «Вести — Зауралье». Также садовод пообещала раскрыть секрет, как регулярно получать большой урожай ягод.

До этого URA.RU сообщало, что солист рок-группы «Чайф» Владимир Шахрин во время съемок документального фильма в Куртамыше Курганской области успел оценить местные ягоды. Музыкант выложил видео с куртамышских полей, где съемочная группа обнаружила поле спелой клубники.

Этот сорт садовой земляники называется лималексия, ее разведением занимается компания Нидерландов. «Вести — Зауралье»

Такие ягоды выращивает на участке семья Плотниковых из Кетовского района «Вести — Зауралье»