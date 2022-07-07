07 июля 2022

В Тюмени ищут стрелков для службы по контракту

© Служба новостей «URA.RU»
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Страйкбол. Тюмень, страйкбол, стрелок
Стрелкам обещают от 120 до 240 тысяч рублей в месяц Фото:

Управлению Росгвардии по Тюменской области требуются стрелки, которые готовы заключить контракты о военной службе. Вакансия размещена на сайте Центра занятости региона. Заработная плата составит от 120 до 240 тысяч рублей.

«Вакансия „стрелок“, от управления Росгвардии по Тюменской области. Заработная плата — от 120 до 240 тысяч рублей. Военная служба, заключение краткосрочного контракта от шести месяцев до года, с возможностью продления», — такие данные приводятся в базе Центра занятости региона.

Работа временная, с ненормированным днем. Обязательное условие для соискателей: наличие военного билета, отменное здоровье — группы годности «А» и «Б», а также отсутствие уголовного прошлого. Ключевой необходимый навык — ответственность.

Ранее URA.RU писало, что тюменцы, поступившие на службу по контракту в подразделения, необходимые Министерству обороны РФ, единовременно получат от тюменских властей по 100 тысяч рублей. Речь идет о спецбатальонах, которые состоят только из жителей региона.

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Управлению Росгвардии по Тюменской области требуются стрелки, которые готовы заключить контракты о военной службе. Вакансия размещена на сайте Центра занятости региона. Заработная плата составит от 120 до 240 тысяч рублей. «Вакансия „стрелок“, от управления Росгвардии по Тюменской области. Заработная плата — от 120 до 240 тысяч рублей. Военная служба, заключение краткосрочного контракта от шести месяцев до года, с возможностью продления», — такие данные приводятся в базе Центра занятости региона. Работа временная, с ненормированным днем. Обязательное условие для соискателей: наличие военного билета, отменное здоровье — группы годности «А» и «Б», а также отсутствие уголовного прошлого. Ключевой необходимый навык — ответственность. Ранее URA.RU писало, что тюменцы, поступившие на службу по контракту в подразделения, необходимые Министерству обороны РФ, единовременно получат от тюменских властей по 100 тысяч рублей. Речь идет о спецбатальонах, которые состоят только из жителей региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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