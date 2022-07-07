В Тюмени ищут стрелков для службы по контракту

Стрелкам обещают от 120 до 240 тысяч рублей в месяц Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Управлению Росгвардии по Тюменской области требуются стрелки, которые готовы заключить контракты о военной службе. Вакансия размещена на сайте Центра занятости региона. Заработная плата составит от 120 до 240 тысяч рублей.

«Вакансия „стрелок“, от управления Росгвардии по Тюменской области. Заработная плата — от 120 до 240 тысяч рублей. Военная служба, заключение краткосрочного контракта от шести месяцев до года, с возможностью продления», — такие данные приводятся в базе Центра занятости региона.

Работа временная, с ненормированным днем. Обязательное условие для соискателей: наличие военного билета, отменное здоровье — группы годности «А» и «Б», а также отсутствие уголовного прошлого. Ключевой необходимый навык — ответственность.

Ранее URA.RU писало, что тюменцы, поступившие на службу по контракту в подразделения, необходимые Министерству обороны РФ, единовременно получат от тюменских властей по 100 тысяч рублей. Речь идет о спецбатальонах, которые состоят только из жителей региона.