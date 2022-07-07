Проезд к одному из микрорайонов Кургана перекроют на 2 недели

08 июля 2022 в 15:08 Размер текста - 17 +

Курганцам перекрыли проезд к микрорайону Шевелевка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане с 8 июля почти на две недели закроют проезд по улице Криволапова, ведущей в микрорайон Шевелевка. Об этом сообщает пресс-служба «Курганской генерирующей компании» (КГК). «Движение транспорта по ул. Криволапова в районе дома №54 и по ул. Косая в районе дома по ул. Пушкина, 49 а/1 будет закрыто с 8 июля до 24:00 часов 21 июля. Причина перекрытия проезда — проведение аварийных работ», — говорится на сайте КГК. Также на период закрытия данного участка автобусы, которые следуют до остановок на ул. Криволапова, будут двигаться по следующим маршрутам: — автобус № 318 будет двигаться по ул. Пушкина, высадка пассажиров будет осуществляться на остановке «Парк Победы», а разворот — на перекрестке улиц Пушкина — Карельцева; — автобусы № 7, 75, 312, 320, 391 — по ул. Пушкина (на остановке «Парк Победы» высадка пассажиров), Свердлова, Р. Зорге, автодорога вдоль дома № 20, Криволапова, Пушкина и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях. До этого URA.RU писало, что с проведением ремонта теплотрассы перекрыто движение по улице Горького на участке от ул. Томина до ул. Савельева в Кургане. Срок проведения работ — с 7 июля по 10 сентября. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

В Кургане с 8 июля почти на две недели закроют проезд по улице Криволапова, ведущей в микрорайон Шевелевка. Об этом сообщает пресс-служба «Курганской генерирующей компании» (КГК). «Движение транспорта по ул. Криволапова в районе дома №54 и по ул. Косая в районе дома по ул. Пушкина, 49 а/1 будет закрыто с 8 июля до 24:00 часов 21 июля. Причина перекрытия проезда — проведение аварийных работ», — говорится на сайте КГК. Также на период закрытия данного участка автобусы, которые следуют до остановок на ул. Криволапова, будут двигаться по следующим маршрутам: — автобус № 318 будет двигаться по ул. Пушкина, высадка пассажиров будет осуществляться на остановке «Парк Победы», а разворот — на перекрестке улиц Пушкина — Карельцева; — автобусы № 7, 75, 312, 320, 391 — по ул. Пушкина (на остановке «Парк Победы» высадка пассажиров), Свердлова, Р. Зорге, автодорога вдоль дома № 20, Криволапова, Пушкина и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях. До этого URA.RU писало, что с проведением ремонта теплотрассы перекрыто движение по улице Горького на участке от ул. Томина до ул. Савельева в Кургане. Срок проведения работ — с 7 июля по 10 сентября.