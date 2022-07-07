Курганские бизнесмены нашли замену импортным кондиционерам

08 июля 2022 в 16:39 Размер текста - 17 +

Курганцам предлагают покупать отечественные сплит-системы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кургане компании, занимающиеся продажей кондиционеров, нашли замену иностранным сплит-системам. По словам бизнесменов, отечественная техника оказалась гораздо качественней и надежнее. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал предприниматель Алексей Маслов. «Из российских кондиционеров могу выделить сплит-систему „Бирюса“. Сейчас с ними сотрудничаю. У них цены не кусаются, качество на уровне. Не хуже, чем китайские и японские системы. К тому же, в отличие от многих импортных моделей, у отечественных — гарантия идет на три года. А дешевые китайские аппараты, которые продают в торговых сетях, идут с гарантией на год. Считаю, что если брать кондиционер, то конечно лучше отечественный. Поэтому мы сейчас стараемся переходить на нашу продукцию», — сказал Маслов. Предприниматель также отметил, что проблем с импортными комплектующими в компании тоже нет. Он объяснил это тем, что зачастую ремонтировать кондиционеры людям просто невыгодно. «Наши клиенты крайне редко ремонтируют кондиционеры. Если, например, сломался компрессор, то он будет стоить примерно, как новый кондиционер. Потому что это самая дорогая запчасть. Поэтому сдавать сплит-систему в ремонт будет невыгодно, проще купить новую», — отметил бизнесмен. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Кургане установщики кондиционеров резко снизили цены. Бизнесмены были вынуждены пойти на такие меры из-за резкого падения спроса. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

В Кургане компании, занимающиеся продажей кондиционеров, нашли замену иностранным сплит-системам. По словам бизнесменов, отечественная техника оказалась гораздо качественней и надежнее. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал предприниматель Алексей Маслов. «Из российских кондиционеров могу выделить сплит-систему „Бирюса“. Сейчас с ними сотрудничаю. У них цены не кусаются, качество на уровне. Не хуже, чем китайские и японские системы. К тому же, в отличие от многих импортных моделей, у отечественных — гарантия идет на три года. А дешевые китайские аппараты, которые продают в торговых сетях, идут с гарантией на год. Считаю, что если брать кондиционер, то конечно лучше отечественный. Поэтому мы сейчас стараемся переходить на нашу продукцию», — сказал Маслов. Предприниматель также отметил, что проблем с импортными комплектующими в компании тоже нет. Он объяснил это тем, что зачастую ремонтировать кондиционеры людям просто невыгодно. «Наши клиенты крайне редко ремонтируют кондиционеры. Если, например, сломался компрессор, то он будет стоить примерно, как новый кондиционер. Потому что это самая дорогая запчасть. Поэтому сдавать сплит-систему в ремонт будет невыгодно, проще купить новую», — отметил бизнесмен. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Кургане установщики кондиционеров резко снизили цены. Бизнесмены были вынуждены пойти на такие меры из-за резкого падения спроса.