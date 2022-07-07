В хоккейный клуб Кургана перешел защитник «Донбасса»

08 июля 2022 в 16:48 Размер текста - 17 +

В текущем сезоне за команду «Зауралье» выступит защитник ХК «Донбасс» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Состав курганской команды «Зауралье» пополнился новым защитником из хоккейного клуба «Донбасс». Об этом говорится в группе «ХК „Зауралье“ (Курган)» в соцсети «ВКонтакте». «Состав хоккейного клуба „Зауралье“ пополнил Кирилл Спиценко, контракт с 22-летним защитником рассчитан на один сезон 2022/2023. Прошлый сезон Кирилл начинал в „Омских Крыльях“, а затем отправился в „Донбасс“ из Хоккейной суперлиги Украины», — говорится в сообществе хоккейного клуба. Как отмечают в «Зауралье», Спиценко является воспитанником омского хоккея. В 2016 году он дебютировал на профессиональном уровне в молодежной команде «Омские Ястребы», затем хоккеист выступал в качестве защитника в КХЛ за «Авангард», в дальнейшем играл за «Ижсталь» и новокузнецкий «Металлург». В составе последнего Спиценко стал серебряным призером Всероссийского соревнования по хоккею по итогам сезона 2020/2021. Ранее URA.RU писало, что главная футбольная команда «Тобол» в Кургане получила грант в 13 миллионов рублей из регионального бюджета. Финансирование выделено в рамках соглашения Курганской области и Российского футбольного союза. Кирилл Спиценко прошлый сезон играл за «Омские Крылья», а затем за «Донбасс» ХК «Зауралье» (Курган), соцсеть «ВКонтакте» Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Состав курганской команды «Зауралье» пополнился новым защитником из хоккейного клуба «Донбасс». Об этом говорится в группе «ХК „Зауралье“ (Курган)» в соцсети «ВКонтакте». «Состав хоккейного клуба „Зауралье“ пополнил Кирилл Спиценко, контракт с 22-летним защитником рассчитан на один сезон 2022/2023. Прошлый сезон Кирилл начинал в „Омских Крыльях“, а затем отправился в „Донбасс“ из Хоккейной суперлиги Украины», — говорится в сообществе хоккейного клуба. Как отмечают в «Зауралье», Спиценко является воспитанником омского хоккея. В 2016 году он дебютировал на профессиональном уровне в молодежной команде «Омские Ястребы», затем хоккеист выступал в качестве защитника в КХЛ за «Авангард», в дальнейшем играл за «Ижсталь» и новокузнецкий «Металлург». В составе последнего Спиценко стал серебряным призером Всероссийского соревнования по хоккею по итогам сезона 2020/2021. Ранее URA.RU писало, что главная футбольная команда «Тобол» в Кургане получила грант в 13 миллионов рублей из регионального бюджета. Финансирование выделено в рамках соглашения Курганской области и Российского футбольного союза.