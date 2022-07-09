Тюменцы нашли альтернативу турецким курортам

Жители Тюмени вместо отдыха в Турции стали чаще выбирать туры в страны ближнего зарубежья. Об этом сообщила руководитель отделов аналитики по ценообразованию и контекстной рекламы travel-сервиса «Купибилет» Яна Белоусова. Спрос вырос на отдых в Казахстане, Азербайджане и Киргизии.
«Согласно динамике бронирования билетов на нашем сервисе, самыми популярными международными направлениями среди тюменцев этим летом стали страны ближнего зарубежья — Казахстан (21% покупок), Киргизия (13%), Азербайджан (11%) и Армения (9%)», — пояснила Яна Белоусова изданию «РБК Тюмень».
Эксперт отметила, что покупка туров в Турцию составила всего 10%. Популярными направлениями внутри страны у тюменцев стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи.
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Жители Тюмени вместо отдыха в Турции стали чаще выбирать туры в страны ближнего зарубежья. Об этом сообщила руководитель отделов аналитики по ценообразованию и контекстной рекламы travel-сервиса «Купибилет» Яна Белоусова. Спрос вырос на отдых в Казахстане, Азербайджане и Киргизии. «Согласно динамике бронирования билетов на нашем сервисе, самыми популярными международными направлениями среди тюменцев этим летом стали страны ближнего зарубежья — Казахстан (21% покупок), Киргизия (13%), Азербайджан (11%) и Армения (9%)», — пояснила Яна Белоусова изданию «РБК Тюмень». Эксперт отметила, что покупка туров в Турцию составила всего 10%. Популярными направлениями внутри страны у тюменцев стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Ранее URA.RU писало, что жители Тюменской области раскупают путевки в Турцию по завышенным ценам. Средняя стоимость отдыха в Турции составит 130 тысяч рублей.