Тюменцы нашли альтернативу турецким курортам

В качестве альтернативы Турции тюменцы бронируют туры в страны ближнего зарубежья Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители Тюмени вместо отдыха в Турции стали чаще выбирать туры в страны ближнего зарубежья. Об этом сообщила руководитель отделов аналитики по ценообразованию и контекстной рекламы travel-сервиса «Купибилет» Яна Белоусова. Спрос вырос на отдых в Казахстане, Азербайджане и Киргизии.

«Согласно динамике бронирования билетов на нашем сервисе, самыми популярными международными направлениями среди тюменцев этим летом стали страны ближнего зарубежья — Казахстан (21% покупок), Киргизия (13%), Азербайджан (11%) и Армения (9%)», — пояснила Яна Белоусова изданию «РБК Тюмень».

Эксперт отметила, что покупка туров в Турцию составила всего 10%. Популярными направлениями внутри страны у тюменцев стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Ранее URA.RU писало, что жители Тюменской области раскупают путевки в Турцию по завышенным ценам. Средняя стоимость отдыха в Турции составит 130 тысяч рублей.