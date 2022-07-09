Тюменцы массово поехали на базы отдыха Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Тюмени вынуждены стоять в пробках на пути к базе отдыха «Куба». Об этом сообщил читатель URA.RU. По словам очевидцев, люди ждут минимум полчаса, чтобы попасть на территорию пляжного клуба.

«При въезде на „Кубу“ огромная пробка, машины полчаса стоят, чтобы попасть на пляж. Также на обочине много автомобилей, хотя там вроде запрещено оставлять машины. Как будто сегодня все тюменцы ринулись на озеро», — передает читатель URA.RU.

По словам очевидцев, на пляже собралось большое количество людей. Местные жители на территории базы отдыха жарят шашлыки, купаются и загорают.

Ранее URA.RU писало, что тюменцы пожаловались на километровые пробки на Салаирском тракте. По данным сервиса «Яндекс Карты», проблемы с подъездом к различным базам отдыха начинались от пересечения с объездной дорогой и продолжались до автобусной остановки «Турбаза Верхний Бор».

Тюменцы вынуждены стоять в пробках, чтобы попасть на территорию пляжного клуба Фото: читатель URA.RU