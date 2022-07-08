Тюменцы недовольны трафиком на Салаирском тракте Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Многокилометровые пробки на Салаирском тракте около Тюмени стали причиной недовольства граждан. С просьбой решить проблему они обратились в социальных сетях.

«Пожалуйста сделайте регулируемый пешеходный переход! Это невозможно, от развязки до этого пешеходного перехода возле Верхнего бора затор! Стояли 50 мин, хотя ехать 15 мин, после пешеходного все свободно! Примите меры пожалуйста! Уже не первый год такая ситуация», — пожаловался автор поста в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». По данным сервиса «Яндекс Карты», проблемы с подъездом к различным базам отдыха начинаются от пересечения с объездной дорогой и продолжаются до автобусной остановки «Турбаза Верхний Бор».

В комментариях большинство пользователей также поддержало просьбу решить проблему. «Каждый год одно и тоже, чуть жара и начинаются ужасные пробки», — написала Полина Бурханова. При этом некоторые обвинили водителей в создании пробок. «Да-да, виноваты пешеходы, а не водители, которые приехали на источник и со скоростью пешехода едут и ищут место для своего автомобиля», — высказался Денис Иванов.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменцы также жаловались на громадные пробки перед праздниками. Тогда местные жители предположили, что люди поехали на кладбище в преддверии праздников и родительского дня.

Пробка на Салаирском тракте расстягивается почти на 3,5 киллометра Фото: Яндекс Карты