В Курганской области ищут замену фирме, бросившей ремонт мостов

У подрядчика из Саратова попросят вернуть аванс за капремонт мостов Шадринска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Продолжать капремонт мостов в городе Шадринске Курганской области будет другая субподрядная организация. В настоящее время ведется поиск такой компании. К покинувшему объекты ООО «Газпромпроект» (Саратов) будут предъявлены требования о возврате аванса, сообщили URA.RU в департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ региона.

«Заказчик [администрация Шадринска] и генпродрядчик [АО Варгашинское ДРСП] приняли решение о комиссионной приемке фактически выполненных работ субподрядчиком (ООО Газпромпроект) [капремонт моста через р. Канаш и путепровода через ж/д пути по ул. Щеткина в Шадринске], а также проведении претензионной работы по возврату ранее выплаченного аванса. На сегодняшний день, прорабатывается вопрос о заключении договора субподряда с другой специализированной организацией для продолжения работ», — говорится в ответе департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ.

В ведомстве уточнили, что сумма аванса в договоре с субподрядчиком была 5%. 29 апреля 2022 года Варгашинское ДРСП перечислило по двум объектам — 3 млн 753 тыс. рублей. Но субподрядчик затянул сроки начала работ. На дату 01.07.2022 года отставание от графика составляет три недели. Позже субподрядчик приостановил работы на объекте и потребовал дополнительное авансирование работ в сумме 4 млн рублей. «При этом фактическое выполнение работ в рамках, утвержденных локально-сметных расчетов, составляет 1 млн 680 тыс. рублей, без дополнительных работ, которые находятся на согласовании у заказчика. Таким образом, субподрядчик не выполнил даже ранее выданный аванс. На текущую дату подтверждающих документов по расходованию выданного авансового платежа на всю сумму в адрес АО „Варгашинское ДРСП“ не поступило», — говорится в ответе департамента.

Подрядчик предложил фирме предоставить банковскую гарантию на сумму запрашиваемого аванса, но получил отказ. При этом в ДРСП отметили, что руководство ООО «Газпромпроект» не выходило на связь для урегулирования проблем, переговоры шли через представителя.

Ранее URA.RU писало, что субподрядчик из Саратова бросил капремонт двух мостов в Шадринске. По словам представителя компании ООО «Газпромпроект» Раисы Дуниной, из-за невыплаты денег договор с генподрядчиком (Варгашинское ДРСП) был расторгнут в одностороннем порядке. Она подчеркнула, что на ситуацию повлияла смена руководства в ДРСП, сообщила, что все необходимые документы для аванса были предоставлены.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам