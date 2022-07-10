Курганцам дали советы, как не отравиться грибами

Курганцам советуют собирать только хорошо известные грибы, готовить сразу и не покупать их у незнакомцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителей Курганской области просят не собирать незнакомые и червивые грибы, не хранить их долго. Подобные меры помогут избежать отравления. Информация опубликована на официальном сайте регионального управления Роспотребнадзора.

«Чтобы не отравиться грибами, помните, что нельзя собирать их в ведра, полиэтиленовые пакеты или мешки, пробовать грибы во время сбора и готовить их через день и более после сбора, хранить грибы в тепле», — говорится в сообщении ведомства. Лучше не мариновать и солить грибы в оцинкованной и глиняной посуде. Собирать грибы подальше от дорог и населенных пунктов. Белые грибы, грузди и рыжики можно готовить без предварительного отваривания.

В курганском Роспотребнадзоре напоминают, что детей до 14 лет лучше не кормить грибами. В детском организме нет необходимого количества ферментов для переваривания подобной пищи.

Курганцам советуют не покупать грибы у случайных лиц и в местах стихийной торговли. Это касается как свежих, так соленых м маринованных. На рынках и ярмарках приобретать ту продукцию, которая прошла экспертизу. В магазинах и супермаркетах обращать внимание на внешний вид товара и срок годности.

Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области делятся секретными грибными местами. Также фотографии груздей и подберезовиков курганцы публикуют в социальных сетях.