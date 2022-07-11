Пожилой мужчина днем 11 июля ушел из дома и не вернулся Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени пропал 71-летний пенсионер. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте». Пожилой мужчина 11 июля ушел из дома и не вернулся.

«Помогите найти человека! Пропал Княжев Николай Степанович 71 год (1951 года рождения). Днем 11 июля 2022 года ушел в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

В поиском отряде сообщили, что мужчина был одет в черную ветровку, серые штаны и темно-синие мокасины. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Княжева, просят позвонить по номеру 112 или связаться с волонтерами по телефону 8-800-700-54-52.

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте»