11 июля 2022

В Тюмени пенсионер ушел из дома и не вернулся. Фото

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Канализационные стоки в поселке Трубный, Сосновского района Челябинской области, деревня, старость, село, путь, старик, пенсионер с палочкой
Пожилой мужчина днем 11 июля ушел из дома и не вернулся Фото:

В Тюмени пропал 71-летний пенсионер. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте». Пожилой мужчина 11 июля ушел из дома и не вернулся.

«Помогите найти человека! Пропал Княжев Николай Степанович 71 год (1951 года рождения). Днем 11 июля 2022 года ушел в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

В поиском отряде сообщили, что мужчина был одет в черную ветровку, серые штаны и темно-синие мокасины. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Княжева, просят позвонить по номеру 112 или связаться с волонтерами по телефону 8-800-700-54-52.

Фото:

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В Тюмени пропал 71-летний пенсионер. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте». Пожилой мужчина 11 июля ушел из дома и не вернулся. «Помогите найти человека! Пропал Княжев Николай Степанович 71 год (1951 года рождения). Днем 11 июля 2022 года ушел в неизвестном направлении», — говорится в сообщении. В поиском отряде сообщили, что мужчина был одет в черную ветровку, серые штаны и темно-синие мокасины. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Княжева, просят позвонить по номеру 112 или связаться с волонтерами по телефону 8-800-700-54-52.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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