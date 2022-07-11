Мэрия Кургана разрешила убыточной компании строить дом на болоте

Строительство 18-этажки идет в 6а микрорайоне Заозерного в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Убыточной строительной компании Кургана выдали разрешение на продолжение строительства 18-этажного дома в Заозерном, который находится возле озера Черное. Соответствующий документ размещен на сайте администрации города. Ранее местные жители возмутились тем, что застройщик возводит высотку на болоте.

«Реестр выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства на территории города Кургана. ООО «Инвестиционно-строительная компания «ГРАДЪ». Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Витебского, № 5. Второй этап. Кадастровый номер земельного участка: 45:25:020501:223», — говорится в документе. Разрешение на продолжение стройки застройщик получил 1 июня.

По данным СБИС, инвестиционно-строительная компания «ГРАДЪ» зарегистрирована в 2017 году. Руководителем числится индивидуальный предприниматель Наталья Кузовлева. В настоящее время компания находится в плохом финансовом положении. По состоянию на 12 июля 2022 года компания не располагает средствами на погашение текущих долгов. «Дефицит средств составляет 3 миллиона 249 тысяч рублей. Возможны проблемы с продолжением работы и принятием новых обязательств. Высокий риск банкротства», — говорится в отчете сервиса.

URA.RU направило запрос в администрацию города Кургана. В пресс-службе мэрии ответили, что застройщик ООО «ИСК ГРАДЪ» предоставил все необходимые документы для получения разрешения на строительство. «Разрешение на строительство выдается в отношении объекта и земельного участка. В случае банкротства и утраты земельного участка разрешение на строительство будет действовать в отношении нового правообладателя земельного участка. В настоящее время данная информация в администрации города Кургана отсутствует», — сказали в мэрии. Найти контакты строительной компании, чтобы запросить официальный комментарий, не удалось.

В Кургане продолжат строительство 18-этажного дома в Заозерном Скрин: 2GIS

Инвестиционно-строительная компания «ГРАДЪ» находится в плохом финансовом положении Скрин: СБИС

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