В Тюменской области умер известный энергетик и чиновник

Александр Ткаченко ушел из жизни в 73 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший заместитель главы администрации Ялуторовска (Тюменская область) Александр Ткаченко скончался на 74 году жизни. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Там отметили, что Ткаченко был одним из основателей всей жилищно-коммунальной отрасли города.

«11 июля на 74 году жизни скончался Ткаченко Александр Андреевич. Он стоял у основ становления как энергетического комплекса Ялуторовска, так и всей жилищно-коммунальной отрасли города. Работал директором предприятия объединенных котельных и тепловых сетей, зампредседателя Ялуторовского горисполкома, гендиректором „Ялуторовскжилкомхоз“, директором „Городские тепловые сети“, заместителем главы города по строительству», — сообщили URA.RU в мэрии Ялуторовска.

Прощание с Александром Ткаченко пройдет 14 июля, в ритуальном зале на улице Ленина. Соболезнования родным и близким усопшего выразили в администрации Ялуторовска, городской думе и Совете ветеранов.

Ранее URA.RU писало, что 28 июня в кардиоцентре скоропостижно скончался председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов. На прощание с ним пришли несколько тысяч тюменцев.