11 июля 2022

В Тюменской области умер известный энергетик и чиновник

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Ткаченко ушел из жизни в 73 года Фото:

Бывший заместитель главы администрации Ялуторовска (Тюменская область) Александр Ткаченко скончался на 74 году жизни. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Там отметили, что Ткаченко был одним из основателей всей жилищно-коммунальной отрасли города.

«11 июля на 74 году жизни скончался Ткаченко Александр Андреевич. Он стоял у основ становления как энергетического комплекса Ялуторовска, так и всей жилищно-коммунальной отрасли города. Работал директором предприятия объединенных котельных и тепловых сетей, зампредседателя Ялуторовского горисполкома, гендиректором „Ялуторовскжилкомхоз“, директором „Городские тепловые сети“, заместителем главы города по строительству», — сообщили URA.RU в мэрии Ялуторовска.

Прощание с Александром Ткаченко пройдет 14 июля, в ритуальном зале на улице Ленина. Соболезнования родным и близким усопшего выразили в администрации Ялуторовска, городской думе и Совете ветеранов.

Ранее URA.RU писало, что 28 июня в кардиоцентре скоропостижно скончался председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов. На прощание с ним пришли несколько тысяч тюменцев.

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Бывший заместитель главы администрации Ялуторовска (Тюменская область) Александр Ткаченко скончался на 74 году жизни. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Там отметили, что Ткаченко был одним из основателей всей жилищно-коммунальной отрасли города. «11 июля на 74 году жизни скончался Ткаченко Александр Андреевич. Он стоял у основ становления как энергетического комплекса Ялуторовска, так и всей жилищно-коммунальной отрасли города. Работал директором предприятия объединенных котельных и тепловых сетей, зампредседателя Ялуторовского горисполкома, гендиректором „Ялуторовскжилкомхоз“, директором „Городские тепловые сети“, заместителем главы города по строительству», — сообщили URA.RU в мэрии Ялуторовска. Прощание с Александром Ткаченко пройдет 14 июля, в ритуальном зале на улице Ленина. Соболезнования родным и близким усопшего выразили в администрации Ялуторовска, городской думе и Совете ветеранов. Ранее URA.RU писало, что 28 июня в кардиоцентре скоропостижно скончался председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов. На прощание с ним пришли несколько тысяч тюменцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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