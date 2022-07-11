В Тюменской области умер известный энергетик и чиновник

Бывший заместитель главы администрации Ялуторовска (Тюменская область) Александр Ткаченко скончался на 74 году жизни. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Там отметили, что Ткаченко был одним из основателей всей жилищно-коммунальной отрасли города.
«11 июля на 74 году жизни скончался Ткаченко Александр Андреевич. Он стоял у основ становления как энергетического комплекса Ялуторовска, так и всей жилищно-коммунальной отрасли города. Работал директором предприятия объединенных котельных и тепловых сетей, зампредседателя Ялуторовского горисполкома, гендиректором „Ялуторовскжилкомхоз“, директором „Городские тепловые сети“, заместителем главы города по строительству», — сообщили URA.RU в мэрии Ялуторовска.
Прощание с Александром Ткаченко пройдет 14 июля, в ритуальном зале на улице Ленина. Соболезнования родным и близким усопшего выразили в администрации Ялуторовска, городской думе и Совете ветеранов.
Ранее URA.RU писало, что 28 июня в кардиоцентре скоропостижно скончался председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов. На прощание с ним пришли несколько тысяч тюменцев.
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