Несколько тысяч тюменцев, по сообщению информационного центра правительства региона, пришли 30 июня на прощание с председателем областной думы Сергеем Корепановым. Политик, возглавлявший региональный парламент с 1998 года, скоропостижно скончался 28 июня. URA.RU подготовило фоторепортаж с траурного мероприятия.
Проститься с Корепановым в Тюменскую филармонию приехала почти вся элита «тюменской матрешки». На церемонию прибыли губернатор Тюменской области Александр Моор, глава ЯНАО Дмитрий Артюхов, спикер думы ХМАО Борис Хохряков, бывший вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев, депутаты и чиновники из нескольких регионов. Уральский полпред Владимир Якушев, выступая на траурном митинге, назвал умершего политика одним из основателей сложносоставной конструкции из юга области, Югры и Ямала. А мэр Москвы Сергей Собянин, приславший телеграмму, заявил, что Корепанов был «мудрым наставником».
По информации присутствующих на прощании, спикера облдумы похоронят в Тюмени. Ему было 74 года.
Церемония прощания с Сергеем Корепановым прошла в Тюменской филармонии
На прощание приехала вся политическая элита «тюменской матрешки». На фото слева направо: губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, экс-губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин, губернатор Тюменской области Александр Моор, полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, первый губернатор ЯНАЮ Юрий Неелов
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Несколько тысяч тюменцев, по сообщению информационного центра правительства региона, пришли 30 июня на прощание с председателем областной думы Сергеем Корепановым. Политик, возглавлявший региональный парламент с 1998 года, скоропостижно скончался 28 июня. URA.RU подготовило фоторепортаж с траурного мероприятия. Проститься с Корепановым в Тюменскую филармонию приехала почти вся элита «тюменской матрешки». На церемонию прибыли губернатор Тюменской области Александр Моор, глава ЯНАО Дмитрий Артюхов, спикер думы ХМАО Борис Хохряков, бывший вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев, депутаты и чиновники из нескольких регионов. Уральский полпред Владимир Якушев, выступая на траурном митинге, назвал умершего политика одним из основателей сложносоставной конструкции из юга области, Югры и Ямала. А мэр Москвы Сергей Собянин, приславший телеграмму, заявил, что Корепанов был «мудрым наставником». По информации присутствующих на прощании, спикера облдумы похоронят в Тюмени. Ему было 74 года.