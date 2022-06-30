В Тюмени простились со спикером областной думы. Фото

30 июня 2022 в 14:41 Размер текста - 17 +

Церемония прощания с Сергеем Корепановым прошла в Тюменской филармонии Фото: Денис Моргунов © URA.RU Несколько тысяч тюменцев, по сообщению информационного центра правительства региона, пришли 30 июня на прощание с председателем областной думы Сергеем Корепановым. Политик, возглавлявший региональный парламент с 1998 года, скоропостижно скончался 28 июня. URA.RU подготовило фоторепортаж с траурного мероприятия. Проститься с Корепановым в Тюменскую филармонию приехала почти вся элита «тюменской матрешки». На церемонию прибыли губернатор Тюменской области Александр Моор, глава ЯНАО Дмитрий Артюхов, спикер думы ХМАО Борис Хохряков, бывший вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев, депутаты и чиновники из нескольких регионов. Уральский полпред Владимир Якушев, выступая на траурном митинге, назвал умершего политика одним из основателей сложносоставной конструкции из юга области, Югры и Ямала. А мэр Москвы Сергей Собянин, приславший телеграмму, заявил, что Корепанов был «мудрым наставником». По информации присутствующих на прощании, спикера облдумы похоронят в Тюмени. Ему было 74 года. Церемония прощания с Сергеем Корепановым прошла в Тюменской филармонии Фото: Денис Моргунов © URA.RU На прощание приехала вся политическая элита «тюменской матрешки». На фото слева направо: губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, экс-губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин, губернатор Тюменской области Александр Моор, полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, первый губернатор ЯНАЮ Юрий Неелов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Проститься с коллегой прибыл глава думы ХМАО Борис Хохряков Фото: Денис Моргунов © URA.RU Бывший вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев, ушедший в отставку 16 мая, проработал с Корепановым более 20 лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменский губернатор Александр Моор признался, что новость о смерти Корепанова стала «громом среди ясного неба» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Уральский полпред Владимир Якушев вспомнил и о хобби ушедшего политика. По его словам, он все свободное время проводил на даче, где сам выращивал овощи Фото: Денис Моргунов © URA.RU По словам очевидцев, вице-спикер Тюменской облдумы Наталья Шевчик (на фото — в центре) во многом взяла на себя организацию траурной церемонии Фото: Денис Моргунов © URA.RU По официальным данным, проститься с Корепановым пришли тысячи человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сергей Корепанов будет похоронен в Тюмени. Политик возглавлял Тюменскую областную думу с 1998 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Несколько тысяч тюменцев, по сообщению информационного центра правительства региона, пришли 30 июня на прощание с председателем областной думы Сергеем Корепановым. Политик, возглавлявший региональный парламент с 1998 года, скоропостижно скончался 28 июня. URA.RU подготовило фоторепортаж с траурного мероприятия. Проститься с Корепановым в Тюменскую филармонию приехала почти вся элита «тюменской матрешки». На церемонию прибыли губернатор Тюменской области Александр Моор, глава ЯНАО Дмитрий Артюхов, спикер думы ХМАО Борис Хохряков, бывший вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев, депутаты и чиновники из нескольких регионов. Уральский полпред Владимир Якушев, выступая на траурном митинге, назвал умершего политика одним из основателей сложносоставной конструкции из юга области, Югры и Ямала. А мэр Москвы Сергей Собянин, приславший телеграмму, заявил, что Корепанов был «мудрым наставником». По информации присутствующих на прощании, спикера облдумы похоронят в Тюмени. Ему было 74 года.