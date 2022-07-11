Прощание состоялось в Кетовском районе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Кетовском районе Курганской области прошли похороны старшего сержанта контрактной службы Сергея Горошко, который служил на Украине пулеметчиком мотострелковой роты. Об этом URA.RU сообщили в областном военкомате. О прощании сообщили 12 июля и представители районной администрации.

«В минувшие выходные в с. Большое-Чаусово простились с Горошко Сергеем Петровичем, который погиб на Украине при исполнении служебных обязанностей. С Сергеем Петровичем пришли проститься и выразить соболезнования родным и близким, и. о. главы Кетовского района Язовских О.Н, начальник мобилизационного отдела военного комиссариата Курганской области Александров А.Н. и начальник государственной жилищной инспекции Курганской области Чупахин В.В.», — указано в сообщении, размещенном в группе соцсети «ВКонтакте» администрации Кетовского района.

Горошко родился 30 сентября 1983 года в поселке Уруп Ставропольского края. С апреля он проходил военную службу по контракту. В военкомате URA.RU сообщили, что Горошко был также представлен к ордену Мужества.

24 февраля началась спецоперация на Украине, которая, по словам представителей правительства РФ, является вынужденной. Президент России Владимир Путин на концерте-митинге в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией объяснил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида».

Сергей Горошко начал проходить службу по контракту в апреле Фото: группа соцсети «ВКонтакте» администрации Кетовского района