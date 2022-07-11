Политолог назвал причины массовых отставок курганских глав

Политолог объяснил, почему увольняются главы в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области на отставки глав округов и районов влияют изменившиеся показатели эффективности (KPI), которые применяют для оценки их работы, а также порой незаслуженная критика и кадровая проблема. Причины массовых увольнений мэров URA.RU назвал политолог Сергей Ширяев.

«Во-первых, многие главы не перестроились на новые оценки показателей их эффективности. Во-вторых, главы в Курганской области не имеют сильных бюджетов, не владеют иными инструментами решения проблем. Многие, получая критику, во многом незаслуженную, не всегда готовы с этим мириться. Третья причина — кадровая проблема. Из-за отсутствия высококвалифицированных кадров в администрациях уходят те руководители, которые пришли недавно», — поделился своим мнением политолог.

Ширяев добавил, чтобы управлять районами в условиях курганской действительности, нужно быть сильным профессионалом, иметь хорошую команду и находить необычные решения проблем. «Требуются на такие должности стрессоустойчивые люди. Сопутствующим фактором для отставок является и муниципальная реформа», — заключил эксперт.

Ранее источники URA.RU сообщали о массовых отставках глав районов и округов. В середине июня появилась информация, что руководитель Каргапольского района Сергей Князев не стал подавать документы на конкурс по отбору кандидатов на пост главы округа. Такое же решение принял и глава Щучанского района Евгений Захаров. В начале июля в отставку ушла глава Притобольного района Лариса Злыднева.