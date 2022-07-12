12 июля 2022

Тюменские власти лишили иностранку земельного участка

© Служба новостей «URA.RU»
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Курятник. Курган, огород, дача, дачный участок
Гражданке Беларуси принадлежит земля в Тюменской области, которой она не имеет права владеть (архивное фото) Фото:

Департамент имущественных отношений Тюменской области заставил жительницу Белоруссии продать участок земли на территории региона, которым она владеет по праву собственности. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Исетского районного суда.

«Департамент имущественных отношений Тюменской области подал иск к гражданке Белоруссии о понуждении к продаже доли на участок земель сельхозназначения. Женщине принадлежит 1/12 надела. При этом иностранные граждане могут обладать такими землями только на праве аренды», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

По закону иностранка не может быть собственницей земли. А если право на участок у нее все же возникло, то она обязана продать его на торгах в течение года. Сама ответчик этого не сделала, поэтому выйти на аукцион ее обязали по решению суда.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области многодетные семьи грозят лишить бесплатной земли. Люди не могут пользоваться участками, так как к ним не обустроены дороги.

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Департамент имущественных отношений Тюменской области заставил жительницу Белоруссии продать участок земли на территории региона, которым она владеет по праву собственности. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Исетского районного суда. «Департамент имущественных отношений Тюменской области подал иск к гражданке Белоруссии о понуждении к продаже доли на участок земель сельхозназначения. Женщине принадлежит 1/12 надела. При этом иностранные граждане могут обладать такими землями только на праве аренды», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. По закону иностранка не может быть собственницей земли. А если право на участок у нее все же возникло, то она обязана продать его на торгах в течение года. Сама ответчик этого не сделала, поэтому выйти на аукцион ее обязали по решению суда. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области многодетные семьи грозят лишить бесплатной земли. Люди не могут пользоваться участками, так как к ним не обустроены дороги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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