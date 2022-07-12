Тюменские власти лишили иностранку земельного участка

13 июля 2022 в 12:34 Размер текста - 17 +

Гражданке Беларуси принадлежит земля в Тюменской области, которой она не имеет права владеть (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Департамент имущественных отношений Тюменской области заставил жительницу Белоруссии продать участок земли на территории региона, которым она владеет по праву собственности. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Исетского районного суда. «Департамент имущественных отношений Тюменской области подал иск к гражданке Белоруссии о понуждении к продаже доли на участок земель сельхозназначения. Женщине принадлежит 1/12 надела. При этом иностранные граждане могут обладать такими землями только на праве аренды», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. По закону иностранка не может быть собственницей земли. А если право на участок у нее все же возникло, то она обязана продать его на торгах в течение года. Сама ответчик этого не сделала, поэтому выйти на аукцион ее обязали по решению суда. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области многодетные семьи грозят лишить бесплатной земли. Люди не могут пользоваться участками, так как к ним не обустроены дороги.

Департамент имущественных отношений Тюменской области заставил жительницу Белоруссии продать участок земли на территории региона, которым она владеет по праву собственности. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Исетского районного суда. «Департамент имущественных отношений Тюменской области подал иск к гражданке Белоруссии о понуждении к продаже доли на участок земель сельхозназначения. Женщине принадлежит 1/12 надела. При этом иностранные граждане могут обладать такими землями только на праве аренды», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. По закону иностранка не может быть собственницей земли. А если право на участок у нее все же возникло, то она обязана продать его на торгах в течение года. Сама ответчик этого не сделала, поэтому выйти на аукцион ее обязали по решению суда. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области многодетные семьи грозят лишить бесплатной земли. Люди не могут пользоваться участками, так как к ним не обустроены дороги.