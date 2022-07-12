Мэр Кургана похвасталась, как бизнесмены тратят деньги на город

13 июля 2022 в 16:20 Размер текста - 17 +

Глава Кургана Елена Ситникова поблагодарила предпринимателей за помощь в благоустройстве города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Кургана Елена Ситникова рассказала, что местные бизнесмены активно помогают в благоустройстве города. Предприниматели за свой счет устанавливают детские площадки, благоустраивают территории школ, ремонтируют детсады. Этим мэр похвасталась в своем telegram-канале. «В этом году многие представители сферы бизнеса помогают нам в ремонте детских садов и школ. Например, завод дорожной техники „Регион-45“ оказывает помощь в установке ограждения детскому саду № 137, предприятие „Брусника“ планирует благоустроить территорию гимназии № 27 и установить малые архитектурные формы. Индивидуальный предприниматель Шабоян ремонтирует кровлю и фасад в детском саду № 57. В этом списке еще много тех, кто просто хочет помочь нашим жителям, чтобы они жили в красивом и уютном городе», — написала Ситникова. Предприниматель Юрий Корытов установил около аэропорта детскую площадку. Глава города поблагодарила бизнесменов за такую поддержку. Ранее URA.RU писало, что курганское предприятие «Курганстальмост» выступает подрядчиком в ремонте школы №24. Приводят в порядок кровлю, крыльцо и санузлы. Также заменят окна, двери и электрику.

Глава Кургана Елена Ситникова рассказала, что местные бизнесмены активно помогают в благоустройстве города. Предприниматели за свой счет устанавливают детские площадки, благоустраивают территории школ, ремонтируют детсады. Этим мэр похвасталась в своем telegram-канале. «В этом году многие представители сферы бизнеса помогают нам в ремонте детских садов и школ. Например, завод дорожной техники „Регион-45“ оказывает помощь в установке ограждения детскому саду № 137, предприятие „Брусника“ планирует благоустроить территорию гимназии № 27 и установить малые архитектурные формы. Индивидуальный предприниматель Шабоян ремонтирует кровлю и фасад в детском саду № 57. В этом списке еще много тех, кто просто хочет помочь нашим жителям, чтобы они жили в красивом и уютном городе», — написала Ситникова. Предприниматель Юрий Корытов установил около аэропорта детскую площадку. Глава города поблагодарила бизнесменов за такую поддержку. Ранее URA.RU писало, что курганское предприятие «Курганстальмост» выступает подрядчиком в ремонте школы №24. Приводят в порядок кровлю, крыльцо и санузлы. Также заменят окна, двери и электрику.