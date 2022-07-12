12 июля 2022

В Тюменской области обнаружен очаг бешенства

© Служба новостей «URA.RU»
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Котик. Челябинск, кошка, кот, раковина, ванная комната, домашнее животное
Карантин введен в Тобольском районе с 13 июля Фото:

На территории деревни Медведчикова в Тюменской области был обнаружен очаг бешенства у животных. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. На территории деревни с 13 июля введен карантин.

«Карантин по бешенству животных ввели на территории деревни Медведчикова Тобольского района с 13 июля. В одном из личных подсобных хозяйств выявлен эпизоотический очаг. Карантин установлен в радиусе 3 километров», — передает информационный центр.

Карантин будет снят только после того, как со дня уничтожения последнего подозреваемого в заражении бешенством животного или трупа животного пройдет 60 дней. Ранее URA.RU писало о том, что на территории Тюменской области был найден зараженный смертельной болезнью труп собаки.

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На территории деревни Медведчикова в Тюменской области был обнаружен очаг бешенства у животных. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. На территории деревни с 13 июля введен карантин. «Карантин по бешенству животных ввели на территории деревни Медведчикова Тобольского района с 13 июля. В одном из личных подсобных хозяйств выявлен эпизоотический очаг. Карантин установлен в радиусе 3 километров», — передает информационный центр. Карантин будет снят только после того, как со дня уничтожения последнего подозреваемого в заражении бешенством животного или трупа животного пройдет 60 дней. Ранее URA.RU писало о том, что на территории Тюменской области был найден зараженный смертельной болезнью труп собаки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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