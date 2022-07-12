В Тюменской области обнаружен очаг бешенства

13 июля 2022 в 18:41 Размер текста - 17 +

Карантин введен в Тобольском районе с 13 июля Фото: Павел Сидоров © URA.RU На территории деревни Медведчикова в Тюменской области был обнаружен очаг бешенства у животных. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. На территории деревни с 13 июля введен карантин. «Карантин по бешенству животных ввели на территории деревни Медведчикова Тобольского района с 13 июля. В одном из личных подсобных хозяйств выявлен эпизоотический очаг. Карантин установлен в радиусе 3 километров», — передает информационный центр. Карантин будет снят только после того, как со дня уничтожения последнего подозреваемого в заражении бешенством животного или трупа животного пройдет 60 дней. Ранее URA.RU писало о том, что на территории Тюменской области был найден зараженный смертельной болезнью труп собаки.

На территории деревни Медведчикова в Тюменской области был обнаружен очаг бешенства у животных. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. На территории деревни с 13 июля введен карантин. «Карантин по бешенству животных ввели на территории деревни Медведчикова Тобольского района с 13 июля. В одном из личных подсобных хозяйств выявлен эпизоотический очаг. Карантин установлен в радиусе 3 километров», — передает информационный центр. Карантин будет снят только после того, как со дня уничтожения последнего подозреваемого в заражении бешенством животного или трупа животного пройдет 60 дней. Ранее URA.RU писало о том, что на территории Тюменской области был найден зараженный смертельной болезнью труп собаки.