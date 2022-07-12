В Тюменской области обнаружен очаг бешенства

На территории деревни Медведчикова в Тюменской области был обнаружен очаг бешенства у животных. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. На территории деревни с 13 июля введен карантин.
«Карантин по бешенству животных ввели на территории деревни Медведчикова Тобольского района с 13 июля. В одном из личных подсобных хозяйств выявлен эпизоотический очаг. Карантин установлен в радиусе 3 километров», — передает информационный центр.
Карантин будет снят только после того, как со дня уничтожения последнего подозреваемого в заражении бешенством животного или трупа животного пройдет 60 дней. Ранее URA.RU писало о том, что на территории Тюменской области был найден зараженный смертельной болезнью труп собаки.
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