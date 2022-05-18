18 мая 2022

В Тюменской области нашли труп, зараженный смертельной болезнью. На карантин закроют целую деревню

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поселок Восточный. Курган, собака, охранник, стоп, злой пес
Из-за бешеной собаки деревню Якуши отправят на карантин Фото:

В деревне Якуши Тюменского района найден труп собаки зараженной бешенством, из-за чего в очаге будет введен карантин. Соответствующий документ подготовило управление ветеринарии региона.

«Установить с 19 мая карантин по бешенству на территории личного подсобного хозяйства в деревне Якуши, где был обнаружен труп зараженной собаки. Ограничительные мероприятия также ввести на территории в радиусе трех километров», — такое постановление подготовлено управлением ветеринарии региона и ожидает подписи губернатором Александром Моором.

В выявленном очаге нельзя будет лечить восприимчивых к бешенству животных, а также вывозить их из него, если звери не привиты. Срок карантина — 60 дней.

Ранее URA.RU писало, что аналогичный карантин ввели в одной из деревень Армизонского района. В ней бешеная енотовидная собака укусила человека.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени»
Подписаться
В деревне Якуши Тюменского района найден труп собаки зараженной бешенством, из-за чего в очаге будет введен карантин. Соответствующий документ подготовило управление ветеринарии региона. «Установить с 19 мая карантин по бешенству на территории личного подсобного хозяйства в деревне Якуши, где был обнаружен труп зараженной собаки. Ограничительные мероприятия также ввести на территории в радиусе трех километров», — такое постановление подготовлено управлением ветеринарии региона и ожидает подписи губернатором Александром Моором. В выявленном очаге нельзя будет лечить восприимчивых к бешенству животных, а также вывозить их из него, если звери не привиты. Срок карантина — 60 дней. Ранее URA.RU писало, что аналогичный карантин ввели в одной из деревень Армизонского района. В ней бешеная енотовидная собака укусила человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...