В Тюменской области нашли труп, зараженный смертельной болезнью. На карантин закроют целую деревню

19 мая 2022 в 14:25 Размер текста - 17 +

Из-за бешеной собаки деревню Якуши отправят на карантин Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В деревне Якуши Тюменского района найден труп собаки зараженной бешенством, из-за чего в очаге будет введен карантин. Соответствующий документ подготовило управление ветеринарии региона. «Установить с 19 мая карантин по бешенству на территории личного подсобного хозяйства в деревне Якуши, где был обнаружен труп зараженной собаки. Ограничительные мероприятия также ввести на территории в радиусе трех километров», — такое постановление подготовлено управлением ветеринарии региона и ожидает подписи губернатором Александром Моором. В выявленном очаге нельзя будет лечить восприимчивых к бешенству животных, а также вывозить их из него, если звери не привиты. Срок карантина — 60 дней. Ранее URA.RU писало, что аналогичный карантин ввели в одной из деревень Армизонского района. В ней бешеная енотовидная собака укусила человека.

В деревне Якуши Тюменского района найден труп собаки зараженной бешенством, из-за чего в очаге будет введен карантин. Соответствующий документ подготовило управление ветеринарии региона. «Установить с 19 мая карантин по бешенству на территории личного подсобного хозяйства в деревне Якуши, где был обнаружен труп зараженной собаки. Ограничительные мероприятия также ввести на территории в радиусе трех километров», — такое постановление подготовлено управлением ветеринарии региона и ожидает подписи губернатором Александром Моором. В выявленном очаге нельзя будет лечить восприимчивых к бешенству животных, а также вывозить их из него, если звери не привиты. Срок карантина — 60 дней. Ранее URA.RU писало, что аналогичный карантин ввели в одной из деревень Армизонского района. В ней бешеная енотовидная собака укусила человека.