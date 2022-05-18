В деревне Якуши Тюменского района найден труп собаки зараженной бешенством, из-за чего в очаге будет введен карантин. Соответствующий документ подготовило управление ветеринарии региона.
«Установить с 19 мая карантин по бешенству на территории личного подсобного хозяйства в деревне Якуши, где был обнаружен труп зараженной собаки. Ограничительные мероприятия также ввести на территории в радиусе трех километров», — такое постановление подготовлено управлением ветеринарии региона и ожидает подписи губернатором Александром Моором.
В выявленном очаге нельзя будет лечить восприимчивых к бешенству животных, а также вывозить их из него, если звери не привиты. Срок карантина — 60 дней.
Ранее URA.RU писало, что аналогичный карантин ввели в одной из деревень Армизонского района. В ней бешеная енотовидная собака укусила человека.
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В деревне Якуши Тюменского района найден труп собаки зараженной бешенством, из-за чего в очаге будет введен карантин. Соответствующий документ подготовило управление ветеринарии региона. «Установить с 19 мая карантин по бешенству на территории личного подсобного хозяйства в деревне Якуши, где был обнаружен труп зараженной собаки. Ограничительные мероприятия также ввести на территории в радиусе трех километров», — такое постановление подготовлено управлением ветеринарии региона и ожидает подписи губернатором Александром Моором. В выявленном очаге нельзя будет лечить восприимчивых к бешенству животных, а также вывозить их из него, если звери не привиты. Срок карантина — 60 дней. Ранее URA.RU писало, что аналогичный карантин ввели в одной из деревень Армизонского района. В ней бешеная енотовидная собака укусила человека.