Власти Тюмени определились, что делать с жильцами сгоревшего дома

Администрация Тюмени оценит ущерб от пожара в доме по адресу Камчатская, 93 Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Собственникам квартир сгоревшего дома по адресу Камчатская, 93 в Тюмени выплатят компенсации на покупку другого жилья. Об этом сообщает официальный сайт городской администрации. Там добавили, что тюменцам, которые проживали в многоквартирнике по договорам соцнайма, будут предоставлены другие муниципальные квартиры.

«Сейчас осуществляется подготовка распоряжения администрации города Тюмени об изъятии жилого дома по ул. Камчатской, 93 и земельного участка под ним для муниципальных нужд. После принятия этого решения департаментом земельных отношений и градостроительства будет обеспечиваться оценка жилых помещений. Как только отчеты об оценке будут готовы, каждого пригласят для ознакомления с ними», — указано на официальном сайте тюменской мэрии.

Там уточнили, что после ознакомления с результатами оценки будет заключено трехстороннее соглашение между администрацией города, собственниками и застройщиком — компанией «ЭНКО». Это предусмотрено договором КРТ. После этого деньги поступят на счета погорельцев. Тюменцы, проживавшие в сгоревшем доме на Камчатской по договорам соцнайма, переедут в новые муниципальные квартиры.

Ранее URA.RU писало о том, что в одном из тюменских многоквартирных домов по адресу Камчатская, 93 произошел пожар. На момент ЧП, в нем проживало 30 человек.