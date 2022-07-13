13 июля 2022

Власти Тюмени определились, что делать с жильцами сгоревшего дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Администрация города. Тюмень, администрация тюмени, мэрия тюмени
Администрация Тюмени оценит ущерб от пожара в доме по адресу Камчатская, 93 Фото:

Собственникам квартир сгоревшего дома по адресу Камчатская, 93 в Тюмени выплатят компенсации на покупку другого жилья. Об этом сообщает официальный сайт городской администрации. Там добавили, что тюменцам, которые проживали в многоквартирнике по договорам соцнайма, будут предоставлены другие муниципальные квартиры.

«Сейчас осуществляется подготовка распоряжения администрации города Тюмени об изъятии жилого дома по ул. Камчатской, 93 и земельного участка под ним для муниципальных нужд. После принятия этого решения департаментом земельных отношений и градостроительства будет обеспечиваться оценка жилых помещений. Как только отчеты об оценке будут готовы, каждого пригласят для ознакомления с ними», — указано на официальном сайте тюменской мэрии.

Там уточнили, что после ознакомления с результатами оценки будет заключено трехстороннее соглашение между администрацией города, собственниками и застройщиком — компанией «ЭНКО». Это предусмотрено договором КРТ. После этого деньги поступят на счета погорельцев. Тюменцы, проживавшие в сгоревшем доме на Камчатской по договорам соцнайма, переедут в новые муниципальные квартиры.

Ранее URA.RU писало о том, что в одном из тюменских многоквартирных домов по адресу Камчатская, 93 произошел пожар. На момент ЧП, в нем проживало 30 человек.

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Собственникам квартир сгоревшего дома по адресу Камчатская, 93 в Тюмени выплатят компенсации на покупку другого жилья. Об этом сообщает официальный сайт городской администрации. Там добавили, что тюменцам, которые проживали в многоквартирнике по договорам соцнайма, будут предоставлены другие муниципальные квартиры. «Сейчас осуществляется подготовка распоряжения администрации города Тюмени об изъятии жилого дома по ул. Камчатской, 93 и земельного участка под ним для муниципальных нужд. После принятия этого решения департаментом земельных отношений и градостроительства будет обеспечиваться оценка жилых помещений. Как только отчеты об оценке будут готовы, каждого пригласят для ознакомления с ними», — указано на официальном сайте тюменской мэрии. Там уточнили, что после ознакомления с результатами оценки будет заключено трехстороннее соглашение между администрацией города, собственниками и застройщиком — компанией «ЭНКО». Это предусмотрено договором КРТ. После этого деньги поступят на счета погорельцев. Тюменцы, проживавшие в сгоревшем доме на Камчатской по договорам соцнайма, переедут в новые муниципальные квартиры. Ранее URA.RU писало о том, что в одном из тюменских многоквартирных домов по адресу Камчатская, 93 произошел пожар. На момент ЧП, в нем проживало 30 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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