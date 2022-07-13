Жители Тюменской области отправились охранять резиденцию Путина

15 тюменцев будут охранять президента РФ и Кремль Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пятнадцать призывников из Тюменской области были направлены для прохождения службы в самое элитное подразделение — президентский полк, занимающийся охраной первых лиц государства и объектов Московского Кремля. Об этом URA.RU рассказал военный комиссар региона Алексей Куличков.

«По итогу весеннего призыва часть срочников убыли из региона для прохождения службы в самое элитное и престижное подразделение — президентский полк. Таковых было 15 человек», — рассказал URA.RU военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков.

Президентский полк — уникальная воинская часть, входящая в состав Федеральной службы охраны. Задача военнослужащих в нем — обеспечение безопасности первых лиц страны, а также охрана официальной резиденции президента РФ Владимира Путина (Московского Кремля).

Что до остальных тюменских призывников, которых в этот раз было около 1700 человек, то они были распределены во все виды и рода вооруженных сил. Большинство будут служить в сухопутных войсках — более 900 человек. Также тюменцы будут проходить службу в военно-морском флоте, воздушно-десантных войсках и спецназе (более 60 человек), войсках Нацгвардии (около 170), железнодорожных, ракетных войсках, и воздушно-космических силах.

Ранее URA.RU писало, что в весенний призыв в Тюменской области резко выросло число призывников, сразу же заключивших контракты о военной службе. Показатель увеличился как минимум в два раза.