05 июля 2022

Темнокожие женщины требуют от Байдена помочь баскетболистке УГМК

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XXVII Чемпионат России по баскетболу среди женских команд (Премьер-лига): УГМК Екатеринбург - Динамо Курск, финал - матч №2. Екатеринбург, грайнер бриттни
Темнокожие американки обратились к президенту США с просьбой освободить баскетболистку УГМК Фото:

Известные темнокожие американки заступились за задержанную за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку УГМК Бритни Грайнер и отправили письмо президенту США Джо Байдену с требованием освободить спортсменку. Об этом сообщает Washington Post.

«Среди женщин, подписавших письмо: Бернис Кинг, дочь Мартина Лютера Кинга, актриса Аника Нони Роуз, певица Лэдиси, телеведущие Шон Робинсон и Санни Хостин. Поддерживающие Грайнер требуют большей срочности: «Больше, чем говорить о приоритете ее немедленного возвращения, вы должны добиться сделки, в результате которой Бритни вернется домой», — сообщает издание.

Под письмом к Байдену подписалось около 1200 темнокожих женщин. Как передает американское издание, поддерживающие Бритни Грайнер решили усилить публичное давление на администрацию президента США с целью освобождения баскетболистки.

Ранее URA.RU сообщало, что спортсменка отправила письмо Джо Байдену, в котором попросила о содействии в освобождении. В Белом доме сообщили что президент прочитал письмо спортсменки. В марте баскетболистку УГМК задержали в московском аэропорту за контрабанду наркотических средств. К Байдену с просьбой помочь Грайнер обращались: супруга баскетболистки и общественные организации, а фанаты придумали план по ее возвращению на родину. В Кремле ответили, что баскетболистка не является заложницей и ее арест не может быть политически мотивированным.

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Известные темнокожие американки заступились за задержанную за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку УГМК Бритни Грайнер и отправили письмо президенту США Джо Байдену с требованием освободить спортсменку. Об этом сообщает Washington Post. «Среди женщин, подписавших письмо: Бернис Кинг, дочь Мартина Лютера Кинга, актриса Аника Нони Роуз, певица Лэдиси, телеведущие Шон Робинсон и Санни Хостин. Поддерживающие Грайнер требуют большей срочности: «Больше, чем говорить о приоритете ее немедленного возвращения, вы должны добиться сделки, в результате которой Бритни вернется домой», — сообщает издание. Под письмом к Байдену подписалось около 1200 темнокожих женщин. Как передает американское издание, поддерживающие Бритни Грайнер решили усилить публичное давление на администрацию президента США с целью освобождения баскетболистки. Ранее URA.RU сообщало, что спортсменка отправила письмо Джо Байдену, в котором попросила о содействии в освобождении. В Белом доме сообщили что президент прочитал письмо спортсменки. В марте баскетболистку УГМК задержали в московском аэропорту за контрабанду наркотических средств. К Байдену с просьбой помочь Грайнер обращались: супруга баскетболистки и общественные организации, а фанаты придумали план по ее возвращению на родину. В Кремле ответили, что баскетболистка не является заложницей и ее арест не может быть политически мотивированным.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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