Темнокожие женщины требуют от Байдена помочь баскетболистке УГМК

06 июля 2022 в 06:14 Размер текста - 17 +

Темнокожие американки обратились к президенту США с просьбой освободить баскетболистку УГМК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Известные темнокожие американки заступились за задержанную за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку УГМК Бритни Грайнер и отправили письмо президенту США Джо Байдену с требованием освободить спортсменку. Об этом сообщает Washington Post. «Среди женщин, подписавших письмо: Бернис Кинг, дочь Мартина Лютера Кинга, актриса Аника Нони Роуз, певица Лэдиси, телеведущие Шон Робинсон и Санни Хостин. Поддерживающие Грайнер требуют большей срочности: «Больше, чем говорить о приоритете ее немедленного возвращения, вы должны добиться сделки, в результате которой Бритни вернется домой», — сообщает издание. Под письмом к Байдену подписалось около 1200 темнокожих женщин. Как передает американское издание, поддерживающие Бритни Грайнер решили усилить публичное давление на администрацию президента США с целью освобождения баскетболистки. Ранее URA.RU сообщало, что спортсменка отправила письмо Джо Байдену, в котором попросила о содействии в освобождении. В Белом доме сообщили что президент прочитал письмо спортсменки. В марте баскетболистку УГМК задержали в московском аэропорту за контрабанду наркотических средств. К Байдену с просьбой помочь Грайнер обращались: супруга баскетболистки и общественные организации, а фанаты придумали план по ее возвращению на родину. В Кремле ответили, что баскетболистка не является заложницей и ее арест не может быть политически мотивированным. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Известные темнокожие американки заступились за задержанную за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку УГМК Бритни Грайнер и отправили письмо президенту США Джо Байдену с требованием освободить спортсменку. Об этом сообщает Washington Post. «Среди женщин, подписавших письмо: Бернис Кинг, дочь Мартина Лютера Кинга, актриса Аника Нони Роуз, певица Лэдиси, телеведущие Шон Робинсон и Санни Хостин. Поддерживающие Грайнер требуют большей срочности: «Больше, чем говорить о приоритете ее немедленного возвращения, вы должны добиться сделки, в результате которой Бритни вернется домой», — сообщает издание. Под письмом к Байдену подписалось около 1200 темнокожих женщин. Как передает американское издание, поддерживающие Бритни Грайнер решили усилить публичное давление на администрацию президента США с целью освобождения баскетболистки. Ранее URA.RU сообщало, что спортсменка отправила письмо Джо Байдену, в котором попросила о содействии в освобождении. В Белом доме сообщили что президент прочитал письмо спортсменки. В марте баскетболистку УГМК задержали в московском аэропорту за контрабанду наркотических средств. К Байдену с просьбой помочь Грайнер обращались: супруга баскетболистки и общественные организации, а фанаты придумали план по ее возвращению на родину. В Кремле ответили, что баскетболистка не является заложницей и ее арест не может быть политически мотивированным.