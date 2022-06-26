На памятники и кресты повесили бюстгальтеры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Могилы усопших на историческом Текутьевском кладбище в центре Тюмени завесили бюстгальтерами. Фото акта вандализма разместили в социальной сети «ВКонтакте».

«Гуляла с крестницей в центре города, проходили возле Текутьевского кладбища. Обратила внимание, что на крестах и памятниках „красуются“ бюстгальтеры. Как-то не по себе, издевка или чей-то неуместный юмор?» — такой пост разместила тюменка Антонина Зубарева в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях действия неизвестных вандалов стали предметом не только осуждения, но и шуток. «Ничего святого в людях не остается», — написала Людмила Кузнецова. «Готы уже не те», — отметил Борис Круц. «Это все колдовские штучки, чтобы сиськи росли», — считает Елена Бахвалова. «Раньше на Текутьевском сатанисты собирались, а теперь… Тьфу!» — высказался Дмитрий Расптин.

В администрации МКУ «Некрополь», который следит за городскими кладбищами, URA.RU рассказали, что белье с памятников уже убрано. «Установить, кто это сделал, не представляется возможным. Это не первый случай вандализма. И трубы воруют из-под захоронений, и много чего еще. Подаем заявления в полицию в таких случаях», — отметили в компании.

Нижнее белье развесили на памятниках Фото: Антонина Зубарева, VK

Фото: Антонина Зубарева, VK