15 июля 2022

Многоэтажку в Тюмени затопило после дождя. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Обманутые дольщики строительной компании
В Тюмени многоэтажный дом затопило после дождя Фото:

В Тюмени многоэтажный дом №143 на Московском тракте затопило после дождя. Об этом жители сообщили в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». По словам жильцов, управляющая компания второй год не обращает внимания на эту проблему.

«Два года УК „Кондоминиум“ нас вот так балует. Когда дождь, у нас вот так протекает в подъезде на несколько этажей. Плюс в квартире по проводам течет», — рассказала жительница дома в соцсетях.

Агентство URA.RU направило запрос в УК «Кондоминиум +». Ответ на момент публикации новости не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени затопило жилой дом на улице Народной. По словам жильцов, ЧП произошло из-за некачественного ремонта крыши.

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В Тюмени многоэтажный дом №143 на Московском тракте затопило после дождя. Об этом жители сообщили в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». По словам жильцов, управляющая компания второй год не обращает внимания на эту проблему. «Два года УК „Кондоминиум“ нас вот так балует. Когда дождь, у нас вот так протекает в подъезде на несколько этажей. Плюс в квартире по проводам течет», — рассказала жительница дома в соцсетях. Агентство URA.RU направило запрос в УК «Кондоминиум +». Ответ на момент публикации новости не поступил. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени затопило жилой дом на улице Народной. По словам жильцов, ЧП произошло из-за некачественного ремонта крыши.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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