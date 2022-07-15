В Тюмени многоэтажный дом затопило после дождя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени многоэтажный дом №143 на Московском тракте затопило после дождя. Об этом жители сообщили в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». По словам жильцов, управляющая компания второй год не обращает внимания на эту проблему.

«Два года УК „Кондоминиум“ нас вот так балует. Когда дождь, у нас вот так протекает в подъезде на несколько этажей. Плюс в квартире по проводам течет», — рассказала жительница дома в соцсетях.

Агентство URA.RU направило запрос в УК «Кондоминиум +». Ответ на момент публикации новости не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени затопило жилой дом на улице Народной. По словам жильцов, ЧП произошло из-за некачественного ремонта крыши.