По словам тюменки, дом начало топить после ремонта крыши Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени после дождя затопило жилой дом №4 к2 на улице Народной. Об этом URA.RU рассказала местная жительница. По словам тюменки, ЧП произошло из-за некачественного ремонта крыши.

«В прошлом году нам отремонтировали крышу. После ремонта у нас в первый же день прошел дождь, вода с крыши протекла в подъезд, и был потоп, отключали электричество в подъезде, чтобы не было замыкания. И вот вчера опять дождь, видимо сильный, и опять нас затопило, с крыши лилась вода до третьего этажа. ЖЭК еще в прошлый раз сообщил, что крышу ремонтировал город и все претензии к городским властям», — рассказала жительница дома Марина.

По ее словам, работы проводила та же компания, у которой во время ремонта в соседнем доме загорелась крыша. УК «Гармония», обслуживающая обе многоэтажки, после пожара перенаправила жильцов в городскую администрацию.

URA.RU направило запросы в УК «Гармония» и администрацию города с просьбой прокомментировать данный инцидент. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU также рассказывало про пожар в доме, который вспомнила жительница города. Тогда причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем в процессе ремонтных работ на крыше.