В центре Тюмени подростки раздевали ребенка на глазах у прохожих

Свидетели происшествия решили вызвать полицию (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени в районе отеля Hilton двое подростков издевались над ребенком. Об этом сообщили в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, мальчика толкали и раздевали на глазах у прохожих.

«Я со своим сыном-инвалидом шла с занятий в 17:40, перешла дорого у отеля «Хилтон» и увидела, как два подростка толкали друг к другу мальчика лет семи. Навстречу мне шли два мужчины и никак не отреагировали. Когда я прибавила шаг, они уже сняли с него шорты, один держал мальчика за руки, второй стягивал трусы и они тащили его в кусты. Мальчик кричал: «Пожалуйста, не надо, не надо», — рассказала анонимная пользовательница.

Как утверждают очевидцы, ребенок отказался звонить родителям и сообщать об инциденте. Когда прохожие решили вызвать полицию, то подростки убежали в неизвестном направлении.

Агентство URA.RU направило запрос в УМВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.