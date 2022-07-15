В центре Тюмени подростки раздевали ребенка на глазах у прохожих

В Тюмени в районе отеля Hilton двое подростков издевались над ребенком. Об этом сообщили в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, мальчика толкали и раздевали на глазах у прохожих.
«Я со своим сыном-инвалидом шла с занятий в 17:40, перешла дорого у отеля «Хилтон» и увидела, как два подростка толкали друг к другу мальчика лет семи. Навстречу мне шли два мужчины и никак не отреагировали. Когда я прибавила шаг, они уже сняли с него шорты, один держал мальчика за руки, второй стягивал трусы и они тащили его в кусты. Мальчик кричал: «Пожалуйста, не надо, не надо», — рассказала анонимная пользовательница.
Как утверждают очевидцы, ребенок отказался звонить родителям и сообщать об инциденте. Когда прохожие решили вызвать полицию, то подростки убежали в неизвестном направлении.
Агентство URA.RU направило запрос в УМВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.
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В Тюмени в районе отеля Hilton двое подростков издевались над ребенком. Об этом сообщили в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, мальчика толкали и раздевали на глазах у прохожих. «Я со своим сыном-инвалидом шла с занятий в 17:40, перешла дорого у отеля «Хилтон» и увидела, как два подростка толкали друг к другу мальчика лет семи. Навстречу мне шли два мужчины и никак не отреагировали. Когда я прибавила шаг, они уже сняли с него шорты, один держал мальчика за руки, второй стягивал трусы и они тащили его в кусты. Мальчик кричал: «Пожалуйста, не надо, не надо», — рассказала анонимная пользовательница. Как утверждают очевидцы, ребенок отказался звонить родителям и сообщать об инциденте. Когда прохожие решили вызвать полицию, то подростки убежали в неизвестном направлении. Агентство URA.RU направило запрос в УМВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.