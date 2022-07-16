Жители ЯНАО переживают за сохранность горного приюта для туристов

В 2023 году в округе появятся еще два горных приюта Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа переживают из-за недавно открывшегося в регионе горного приюта. Об этом сообщил директор департамента молодежной политики и туризма округа Наиль Хайруллин в своем telegram-канале.

«Вижу с какой любовью вы заботитесь о том, чтобы модуль остался в максимальной сохранности. Присылаете нам в личку свои фото и видеоотчеты, что все в порядке. Ведь мы действительно переживаем за вандализм», — сообщил глава департамента.

За две недели модуль посетили больше ста человек. Еще два горных приюта появятся на Ямале в 2023 году, один из них — в Нефритовой долине. Размещение объектов одобрил губернатор округа Дмитрий Артюхов, сообщил Хайруллин.

Ранее URA.RU писало, что первый в округе горный приют открылся у подножия горы Черная, недалеко от популярных маршрутов к леднику Романтиков и в долину реки Енга Ю. Основная функция модуля — обеспечение безопасности туристов.