16 июля 2022
15 июля 2022

Жители ЯНАО переживают за сохранность горного приюта для туристов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Досрочное голосование оленеводов. ЯНАО. Ямал. Салехард, урал, пейзаж, север, природа, тундра, арктика, ямал, горы
В 2023 году в округе появятся еще два горных приюта Фото:

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа переживают из-за недавно открывшегося в регионе горного приюта. Об этом сообщил директор департамента молодежной политики и туризма округа Наиль Хайруллин в своем telegram-канале.

«Вижу с какой любовью вы заботитесь о том, чтобы модуль остался в максимальной сохранности. Присылаете нам в личку свои фото и видеоотчеты, что все в порядке. Ведь мы действительно переживаем за вандализм», — сообщил глава департамента.

За две недели модуль посетили больше ста человек. Еще два горных приюта появятся на Ямале в 2023 году, один из них — в Нефритовой долине. Размещение объектов одобрил губернатор округа Дмитрий Артюхов, сообщил Хайруллин.

Ранее URA.RU писало, что первый в округе горный приют открылся у подножия горы Черная, недалеко от популярных маршрутов к леднику Романтиков и в долину реки Енга Ю. Основная функция модуля — обеспечение безопасности туристов.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа переживают из-за недавно открывшегося в регионе горного приюта. Об этом сообщил директор департамента молодежной политики и туризма округа Наиль Хайруллин в своем telegram-канале. «Вижу с какой любовью вы заботитесь о том, чтобы модуль остался в максимальной сохранности. Присылаете нам в личку свои фото и видеоотчеты, что все в порядке. Ведь мы действительно переживаем за вандализм», — сообщил глава департамента. За две недели модуль посетили больше ста человек. Еще два горных приюта появятся на Ямале в 2023 году, один из них — в Нефритовой долине. Размещение объектов одобрил губернатор округа Дмитрий Артюхов, сообщил Хайруллин. Ранее URA.RU писало, что первый в округе горный приют открылся у подножия горы Черная, недалеко от популярных маршрутов к леднику Романтиков и в долину реки Енга Ю. Основная функция модуля — обеспечение безопасности туристов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...