Положительная динамика наблюдается только среди поголовья коров Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

О сокращении поголовья скота и птицы на территории Курганской области сообщили в Свердловскстате. Данные, собранные за первое полугодие текущего года, сравнили с цифрами аналогичного периода года прошедшего.

«Поголовье крупного рогатого скота сократилась (было 127.4 тыс. голов, стало 123.9 тыс. голов). Данные по свиньям (было 82.1 тыс. голов, стало 77.9 тыс. голов). Данные по овцам и козам (было 125.0 тыс. голов, стало 123.2 тыс. голов). Данные о поголовье в птицеводстве также показали спад (было 1.6 млн голов, стало 1.4 млн. голов)» — свидетельствуют статистические данные, опубликованные на сайте ведомства.

При это поголовье коров на территории увеличилось. Если за 6 месяцев 2021 года насчитали 49.8 тыс. голов, то в этом году показатель равен 50.2 тыс. голов.

О том, что в Курганской области фермерам становится невыгодно выращивать птиц, URA.RU сообщало ранее. Из-за роста цен на корма сельхозпроизводители либо снижают число поголовья в хозяйствах, либо совсем отказываются от убыточного бизнеса.

Общее поголовье скота и птицы в регионе стремительно падает Скриншот: официальный сайт Свердловскстата